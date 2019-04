Policial 30-04-2019

Carabineros realiza campaña “Entrega tu arma” en Linares

Carabineros de Chile, por intermedio de la Oficina OS-11 Autoridad Fiscalizadora, que tiene sus dependencias en la Primera Comisaría de Linares, realiza la campaña “Entrega Tu Arma”; la cual se efectuó a través de un stand preventivo ubicado en la plaza de armas de la ciudad, donde se orientó a la ciudadanía y a su vez, recorrieron sectores rurales de la comuna, con el objeto de entregar la información correspondiente para que las personas tomen conciencia que entregar armas que no estén en condiciones apropiadas, es la mejor opción, para evitar problemáticas posteriores e infringir la ley.

Campañas que se desarrollan en forma permanente durante el añ, y que busca que todas las personas que posean un arma de fuego, se inscrita o no, y también municiones, las entreguen sin ningún tipo de sanción, en un proceso que es totalmente anónimo.

El Comisario de la Primera Comisaría de Linares, Mayor José Cárcamo Tenorio, mencionó que “esta campaña llama a la comunidad a entregar las armas a Carabineros, de una forma voluntaria y anónima; nos interesa resguardar a los vecinos para que estas armas no caigan en manos equivocadas, por eso lo mejor es que las armas o municiones estén debidamente legalizadas o bien sean devueltas a Carabineros”, mencionó el Oficial.

Las armas pueden ser entregadas en cualquier unidad policial; vehículos, comisarías y retenes móviles, estas pueden ser heredadas, no inscritas, transformadas y no importa la condición en que se encuentren.