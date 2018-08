Policial 08-08-2018

Carabineros realiza charla preventiva sobre bullying en San Javier

La Patrulla Comunitaria de Carabineros de la Quinta Comisaría de San Javier, desarrolló una interesante exposición dirigida a 50 estudiantes de Tercero Básico, respecto al “Bullying”, de la Escuela E- 403 “José Manuel Balmaceda”.

Se abordó el tema del bullying o matonaje escolar, con el fin de promover conductas de respeto al interior de los establecimientos y evitar víctimas. Para ello, se explicaron las características que posee, los tipos de bullying (físico, verbal, psicológico y social); características que poseen las víctimas y victimarios; las sanciones para quienes lo ejerzan; donde dirigirse a denunciar en caso de ser víctima de bullying; quienes esta obligados a denunciar de acuerdo al art. 175ª, letra E, del Código Procesal Penal que establece que están obligados a advertir “los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afecte a algún estudiante”.

Dada la importancia de combatir el acoso escolar, es esencial que los padres observen los cambios que padece un niño que está siendo sujeto de maltrato en el colegio, ya que puede manifestar ansiedad, miedo, sentimientos de culpa, baja autoestima, problemas para relacionarse con sus pares, deseos de no asistir al colegio y presentar alguna sintomatología física (terror nocturno, vómitos, sudoración, temblores, entre otras). Y prestar atención si hay heridas, cortes o moretones que la víctima no logra explicar.

Para evitar el bullying, es relevante fomentar relaciones de confianza y respeto, donde la capacidad de generar empatía, de ponerse en el lugar del otro sea un punto crucial a trabajar. Los niños deben ver a todos como iguales y no como objetos que están para satisfacer sus necesidades individuales.