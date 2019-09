Policial 12-09-2019

Carabineros reitera a la ciudadanía a estar atentos ante el delito de abigeato

En el marco de advertir sobre el delito de abigeato, Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de Linares, efectúa de forma reiterada un despliegue policial con el objeto de prevenir este delito, que se incrementa considerablemente durante septiembre.

Manteniendo en consideración, que el abigeato consiste en el robo de animales desde predios particulares, para ser vendidos o faenados clandestinamente, lo cual constituye una problemática actual para dueños de predios agrícolas de la región; y ante la ocurrencia de este delito, es fundamental tener presentes recomendaciones de seguridad y autocuidado, entre las que destacan el ser precavidos con el resguardo de sus animales, así también con la protección de los predios donde pastorean.

Además, se debe poseer la documentación correspondiente y que indique la propiedad de sus animales, realizar rondas especialmente en las noches y activar sistemas de protecciones y cierres perimetrales.

Carabineros advierte a la ciudadanía en la prevención del robo de animales, realizando un llamado a no adquirir producto en lugares no autorizados, o que no cumplan con los reglamentos estipulados.