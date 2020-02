Nacional 29-02-2020

Carabineros tras explosión en Vitacura: Todos deberíamos rechazarlo

El jefe de Zona Este de la Región Metropolitana de Carabineros, general Enrique Bassaletti, se refirió a la detonación de dos artefactos explosivos que explotaron este jueves en Vitacura y sostuvo que "no es la manera que se resuelven los conflictos".

El hecho se produjo a las 12:05 horas de este jueves en el jardín del edificio Tánica de Vitacura, donde explotó el primer artefacto explosivo -de fabricación artesanal-, y luego un segundo a las 12:30 horas, ubicado en un basurero.

De acuerdo a antecedentes del GOPE de Carabineros, ambas bombas contenían pólvora negra.

El general Bassaletti indicó que existe un llamado "bastante transversal y responsable por parte de los sectores políticos y otros que es a la no violencia, no buscar ninguna explicación ni justificación a actos de naturaleza violenta porque no es la manera que se resuelven los conflictos en un país como el nuestro".

Y agregó que estos hechos son realizados por grupos que son contrarios "al orden, al desarrollo, al mejoramiento de la situación que viven nuestros compatriotas. Ellos son los que deberíamos rechazar todos y transversalmente".

Tras el hecho, un grupo denominado "Afinidades Armadas en Revuelta" se reivindicó el ataque con la finalidad de generar miedo y dañar a funcionarios de Carabineros.