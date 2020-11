Policial 05-11-2020

Carabineros y Desafío Levantemos Chile entrega kits de aseo a la comunidad

Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de Linares en conjunto con Desafío Levantemos Chile, entregó cooperación a la ciudadanía, a través de kits de aseo y limpieza.

El Comisario de Carabineros, Mayor José Cárcamo, mencionó la importancia de ser solidarios y fraternos en estos momentos complejos “hemos querido contribuir de esta manera y a través de estas acciones cooperar; además fusionados con Desafío Levantemos Chile, en la entrega de kits de aseo a las personas con necesidades, sobre todo en estos tiempos de pandemia, generada por el Covid_19”, dijo el oficial.

Durante el recorrido por la comuna, se reiteró el mensaje preventivo ante el cuidado que se debe mantener durante la emergencia sanitaria, como lo es, la utilización de la mascarilla de manera obligatoria, el distanciamiento físico, no asistir a lugares con aglomeraciones, además de insistir en mantener la distancia social y recomendar no salir de los domicilios y solo hacerlo, si es algo urgente, ya que la única manera de evitar contagiarse es seguir los protocolos de autocuidado y no exponerse.