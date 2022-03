Nacional 13-03-2022

Cardenal Aós en Oración por Chile: "Ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para urgencias"

Hasta la Catedral Metropolitana, llegó este sábado el Presidente Gabriel Boric, para participar de la "Solemne Oración Ecuménica por el pueblo de Chile", dirigida por el arzobispo de Santiago, cardenal Celestino Aós. Ceremonia que estuvo marcada por críticas a la violencia, llamados al diálogo y mensajes a los gobernantes. "Concede a su Presidente Gabriel Boric Font un próspero Gobierno, de modo que procurando en su gestión el bien de todos los chilenos alcance para el pueblo que le has encomendado el bienestar y la paz", señaló Aós en su oración.

Más adelante, en su Homilía, el arzobispo de Santiago planteó que "estamos aquí renovando nuestra convicción de que no podemos esperarlo todo de los gobernantes, sino que cada uno de nosotros es responsable del bien de todos. Hemos experimentado la tensión y el sufrimiento constatando que un grupo de compatriotas no estaba dispuesto a colaborar con las medidas sanitarias para combatir la pandemia. Que un grupo de compatriotas recurre a la violencia para conseguir sus objetivos, el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada". "Hoy especialmente hoy, pedimos por usted señor Presidente, pedimos por ustedes autoridades, gobernantes, legisladores y jueces, como pidió Salomón, que Dios ilumine sus mentes para que conozcan lo que es bueno y malo, lo que es justo y lo que es injusto y para que puedan trabajar por lograrlo y aunar las voluntades en proyectos y causas comunes", sostuvo. Además, recordó que "la pandemia del covid, y la contienda política, el estallido social y las manifestaciones violentistas, los atentados en La Araucanía y los delitos, han mostrado la cara sucia de nuestra patria, nos duele, nos inquieta, nos preocupa. Sembrar violencia no es vida, sino muerte, no es avance, sino retroceso". "Hay formas disimuladas de violencia: también las expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad pueden desfigurarse y utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. Y hay quienes utilizan el mecanismo de exasperar, exacerbar y polarizar. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aun disfrazada detrás de la defensa de algunos valores", expresó.