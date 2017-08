Política 25-08-2017

Carlos Gajardo acusa “lo peor de la política”: “Llamo a no votar ni por Tarud ni por Ceroni”

Lo voy a ca…”, esta frase fue una de las más llamativas, recordando una conversación que le reveló un directivo regional del PPD a Carlos Gajardo, emanada por el diputado Jorge Tarud, tras una de las tantas diferencias públicas que se manifestaron entre el actual consejero regional por la Provincia de Linares, en lo que fue su declaración tras no haber sido inscrito a la repostulación el lunes 21 de agosto, cuando venció el plazo de este trámite ante el SERVEL, que ha desatado profundo rechazo entre la ciudadanía, ya sea en conversación de pasillo o en las redes sociales.

“Lo que ha representado mi bajada, es lo peor de la política… parlamentarios que han usado la confianza de la comunidad y de los partidos para servirse. Esta situación es responsabilidad de Jorge Tarud y Guillermo Ceroni, quienes han privilegiado sus intereses personales, por sobre lo que privilegiaron las bases de nuestro PPD de ir a competir en una contienda democrática, mi reelección como consejero regional por la Provincia de Linares.”

Rodeado de dirigentes vecinales, militantes del PPD y representantes de organizaciones de la Sociedad Civil, Carlos Gajardo agregó que “yo llamo y lo hago de frente porque puedo dirigirme con toda transparencia hacia las personas, a no votar por Tarud y Ceroni, es más, los invito a hacer contra-campaña contra estos parlamentarios… estoy revisando seriamente mi permanencia, bajo esta situación, en el PPD, más aún con la declaración que realizaron a través de un comunicado de prensa, sobre mi supuesta falta de participación en la vida partidaria, cuando ha sido la colectividad la que se ha dejado manejar por caudillismos”.

Entre los respaldos, se sumaron Pablo Gutiérrez, candidato DC a diputado por el Maule Sur, y el Alcalde de Colbún, Hernán Sepúlveda. Pablo Gutiérrez reiteró que “el caso de Carlos Gajardo y, además, el de personeros del PS, son el fiel reflejo de que los mismos que han estado en el parlamento por más de 20 años.” Mientras que el Alcalde Hernán Sepúlveda señaló que “estamos aquí apoyando a Carlos Gajardo, por su compromiso con la comuna y por los proyectos que ha impulsado y por su dedicación al trabajo”.

Mientras, Fresia Yáñez, ex concejala y madre de Carlos Gajardo, indicó que “esta situación nos ha golpeado profundamente, nosotros como muchas otras personas, construimos este partido, el PPD, luchamos por la Democracia… evaluamos nuestra permanencia en la colectividad o renunciar.”

Contactado a través de su encargada de prensa en Valparaíso, solo indicaron que Jorge Tarud no se referirá al conflicto, porque es un tema de partido.