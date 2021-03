Política 18-03-2021

Carlos Gajardo: “Creo en un Linares con más oportunidades”



El candidato independiente a la alcaldía de Linares, Carlos Gajardo Yáñez, manifestó tener “la seguridad y la energía para representar nuevas ideas, nuevas formas de hacer política, nuevas propuestas que beneficien a los niños, jóvenes, hombres y mujeres, adultos mayores y a la comunidad en general, sin colores políticos, porque aquí “Todas y Todos” somos importantes”.



“Desde muy joven he participado activamente en acciones sociales apoyando a quienes más lo necesitan y también en la elaboración de proyectos a Organizaciones Sociales y micro emprendedores, lo que me permitió estar en permanente cercanía con la gente y sus necesidades, entendiendo sus anhelos, los que hoy me motivan a luchar por una mejor tierra que abrace los sueños de las futuras generaciones”, indicó.



Con respecto a su labor como Consejero Regional del Maule, el cual también presidió, dijo que “fue un cargo que me permitió poder continuar apoyado diversas iniciativas en busca de mejorar la calidad de vida de las familias de nuestra zona, sacando adelante importantes proyectos como la Pavimentación de diversos caminos en el sector Guadantún, Llepo- El Peñasco, El Peñasco- Pejerrey, San Bartolo y Camino Real. Además del proyecto de Agua Potable rural Chupallar-Roblería, la aprobación de más de mil millones de pesos para el Achibueno, recursos para el Paso bajo nivel de calle Maipú y el constante apoyo a Proyectos de Clubes Deportivos, Culturales y alarmas comunitarias, entre tantos otros proyectos”.



“Nuestra apuesta para llegar a la alcaldía es construir un Linares más inclusivo y con más oportunidades, trabajando en un programa Municipal que venga a modificar las viejas prácticas de la administración pública y se abra a aceptar nuevos procesos y tratos, con iniciativas destinadas a fortalecer y aumentar el apoyo a las familias y personas de nuestra comuna, concretando los cambios que todos esperan para poder vivir con mayor seguridad y contando con los servicios y atenciones que todos necesitan”, expresó.