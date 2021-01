Política 14-01-2021

Carlos Gajardo (Ind): “Queremos una alcaldía transparente y participativa”



En definitiva, con más de 600 firmas, inscribió su Candidatura Independiente a Alcalde por Linares, Carlos Gajardo. El ex consejero regional por esta Provincia, logró reunir el apoyo que había solicitado a las personas, para que ingresaran a la página de SERVEL o fueran a la notaría, para patrocinar su postulación.

“Estoy muy agradecido de esas más de 600 personas que firmaron mi patrocinio. Efectivamente, esto hizo posible mi inscripción antes del plazo legal del reciente lunes. Y eso es lo que quiero, crear una candidatura que rompa con estos paradigmas de derechas e izquierdas, una propuesta muy transparente y transversal, más integral y participativa, por eso asumí junto a quienes forman parte de mi familia y del grupo de trabajo que me rodea, esta postulación.”, explicó Carlos Gajardo.

Agrego que “esto hace redoblar mi compromiso con la gente, por este apoyo que tuvo la postulación, ahora estamos a la espera de la ratificación del Servicio Electoral de aquí al 23 de enero, lo que hay que aclarar, porque es el SERVEL el que verifica las firmas de patrocinio y determina si están correctas.”

Existe un tema no menor, que han detectado aquellos candidatos independientes que necesitaron de patrocinios en firmas para inscribirse: que una persona, por ejemplo, apareciera patrocinando a un postulante a alcalde, concejal o constituyente a la misma vez, lo que esperan no genere la inhabilitación de estas declaraciones.