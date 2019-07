Opinión 09-07-2019

Carlos Muñoz Campusano, un hombre de mil historias

La puerta del Local se encuentra entreabierta y en el fondo, entre el humo del cigarro y la tenue luz, se puede ver una mesa rodeada de icónicos personajes, cada uno de ellos agita entres sus manos los dados que se encuentran al interior de los cachos, luego, con fuerza, dejan caer sobre la cubierta, observando cuidadosamente el resultado azaroso de cada uno de sus particulares movimientos, así comienza el juego, el primero de ellos dice, son tres tontos, ¡nooo…! dice el segundo, son tres trenes, ¡nooo…no! dice el tercero, son tres cuartas, ¡Están muy equivocados..! dice el cuarto, son cuatro ases…., ¡dudo! afirma Carlos Muños Campusano, quien obliga a que cada uno de los participantes descubra sus dados, así, reconocer que esa tarde, no era tarde de ases. Carlos Muñoz, convocado por la mirada curiosa del exterior, voltea su cabeza, y mientras agita nuevamente entre sus manos el receptáculo del azar, detiene abruptamente el juego para acercarse a la puerta y al reconocerme, invitarme a entrar y saludar a los contertulios del Londres Chico. Con voz fuerte y ronca, dice ¡este es mi ahijado!, y hoy aprenderás a jugar DUDO.

Es el cinco de noviembre de 1937, cuando una joven Madre y todos los habitantes del Puerto de Valparaíso, quedaran asombrados al escuchar el canto de un recién nacido, es el pequeño Carlos Muños Campusano quien desde el vientre prepararía su voz para cantar los boleros y tangos que lo acompañaran durante toda su vida. Sus padres Isidro Muñoz San Martín y María Campusano Elgueta, disfrutaran de la creatividad, el ingenio y la avidez del pequeño, quien jugaba a contar las estrellas, calcular en forma exacta la velocidad del vuelo de las aves, deletrear palabras de difícil pronunciación, memorizar historias, relatos, mitos, profundizando así en el significado de la vida. Sus hermanos, Pedro y Franklin son hoy los herederos de la madrugada de Carlos Muñoz Campusano, quienes recuerdan vívidamente, su infancia e historia de niñez.

El aventurero nadara contra la corriente para finalmente habitar las tierras precordilleranas de Linares. Es en este lugar donde la poesía y las matemáticas le permitirán aproximarse por primera vez a la asombrosa belleza de una muchacha, María Eugenia Blaset, quien se transformara en su musa inspiradora y que llevara al altar un 21 de julio de 1962. A ella le recitara y cantara los versos de Noche Playera de Leo Marini;

Estoy bajo de una palmera en la noche playera

suspirando por ti

el mar es un límpido velo

el espejo de un cielo de diamante y zafiro

y yo a la luz de la luna naufragando en la espuma

recordando tu amor

Siento que tus besos que abrazan son gaviotas que pasan

y me dicen adiós

Además le Musitara Ansiedad, de Nat King Cole

Ansiedad de tenerte en mis brazos,

Musitando palabras de amor

Ansiedad de tener tus encantos,

Y en la boca volverte a besar

Junto a estas melodías nacerán sus hijas Marianela y Claudia, con las cuales firmaría compromisos al término de cada año, para ser un mejor padre y transformarse en el intrépido aventurero de viajes que todos conocimos. Su compañera María Eugenia Blaset e Hijas son herederas de las historias de la mañana de Carlos Muñoz Campusano.

En más de una ocasión salió en búsqueda de la anhelada fortuna… son muchas las historias de triunfos y derrotas, de alegría y tristeza, de las paradojas de la vida, de suerte e infortunio. Apostador empedernido, logro ganar millones tras sentir la pulsión y depositar gran parte de sus ahorros en el nombre de un caballo, el cual al final de la carrera salió victorioso y le permitió viajar durante varios meses disfrutando la fortuna. Lo podemos recordar con voz fuerte y ronca emulando al compositor y músico Argentino, Enrique Santos Discépalo. Cuando la noche ha sido amarga brindamos y hacemos salud al unísono con última frase del Tango,

Esta noche me emborracho bien y mamo bien Mama´o, pa no pensar..





Durante varios años trabajo como chofer del recordado Monseñor Humberto Meza Rojas, con quien compartiría una estrecha amistad, no obstante, al término de cada jornada, era el momento de volver al encuentro con los amigos y contertulios donde nuevamente el azar, los uniría entrañablemente, pocos son los herederos del medio día de Carlos Muñoz Campusano, muchos han partido, pero queda el recuerdo de sus hijos y nietos.

Con los años su repertorio se ampliaría y a su compañera de viaje le cantaría, con fuerza, levantando con gracia una copa de vino, diciendo “de Joaquín Sabina”

Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto

Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto

Cántame una canción al oído y te pongo un cubata

Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata

Loco por conocer los secretos de tu dormitorio

Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio

Los clientes del bar, uno a uno se fueron marchando

Tú saliste a cerrar, yo me dije "Cuidado, chaval, te estás enamorando"

Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda

Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda

Caminito al hostal nos besamos en cada farola

Era un pueblo con mar yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola

Y nos dieron las diez y las once

Las doce y la una, y las dos y las tres

Y desnudos al anochecer nos encontró la luna



Id donde su compadre y comadre, hederos de las historias de la Tarde de Carlos Muñoz Campusano.

Llegada la noche, del octogenario Carlos Muñoz Campusanos se fue despidiendo de cada uno de sus cercanos dejando sus mejores recuerdos, construyéndose en un mito, una Leyenda. Sus Herederos son sus siete nietos Matías, Isidora, Camilo, Lucas, Vicente, Mateo y benjamín, y su bisnieta Trinidad… Ellos continuaran contando sus historias de su última etapa la noche.

Carlos Muñoz Campusano;

Libre como el Agua de un Rio, pero prisionero su cauce,

Hace un año, un 13 de julio de 2018, se desbordo a la libertad plena

Fluyendo erguido y triunfante

Filósofo de la vida, Aventurero incansable, Poeta de mil Historias.

Te agradecemos por vuestra mágica herencia Vivir la vida……………



(Carlos Muñoz Campusano y su musa inspiradora, María Eugenia Blaset)









Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación

Prof. de Epistemología