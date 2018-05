Nacional 16-05-2018

Carlos Pinto debuta en la literatura con exitoso thriller dramático: "No vivo pensando que soy lo máximo"



Nada hacía presagiar que Carlos Pinto abandonaría abruptamente el misterio y la intriga de casos policiales en la pantalla chica, para contar una historia criminal en un libro que durante el fin de semana se ubicó en el tercer lugar de los relatos de ficción más vendidos del país, según Penguin Random House. "El silencio de los malditos" (Suma, $15.000) es la primera novela del periodista de 58 años, rostro emblema de programas que gozaron de gran popularidad en TVN como "Mea Culpa" y "El Día Menos Pensado" e "Irreversible", que transmitió el año pasado Canal 13. En este thriller dramático, un periodista logra conversar con un peligroso delincuente que no ha concedido ninguna entrevista. El encuentro se realiza en una sala pequeña dentro de la cárcel, donde el hombre revela la ejecución de un asesinato que efectuó sin razón alguna, pero aterrizando en su problemas personales de privación, dolor y venganza.

A poco más de una semana de su lanzamiento, el éxito de la obra de Pinto ha sido inaudito. La historia -que alguna vez quiso relatar en "Mea Culpa"-, lo ha obsesionado por años. Arriesgado, Carlos Pinto cuenta a Emol que en esta primera obra mezcló un relato real con algo de ficción "para buscar el sentido final de la novela. En el fondo, lo que uno hace es remover la conciencia, la memoria y quedarse con un sabor para entender algo del mundo penitenciario". - ¿Por qué no pudo retratar este caso en "Mea Culpa", Carlos? - Uno de los problemas que podría tener uno eventualmente en una entrevista es que por alguna razón el caso se postergue o el entrevistado decida con sus parientes que no es correcto dar una entrevista. Eso pasó. La novela comienza con el quehacer de un periodista que tiene que ver un caso que convulsiona al país y tiene el poder exclusivo de entrevistarlo. Pinto, quien es el protagonista de la novela, logra conversar con el recluso, pero fuera de cámara. "Ese periodista, que soy yo, narra lo que le costó llegar a él y esta entrevista que tiene con esta persona. Es una montaña rusa de emociones, porque él llegó a confesarse, sacar la basura bajo la alfombra y contar que la prensa miente", responde el ex rostro del canal público. "No pude grabar esto, ni llevarlo al programa, pero me quedó y dije que algún día haría algo con la historia. Cuando fui invitado a escribir por parte de la editorial, fue esto lo que quise contar, que es desgarrador", describe.