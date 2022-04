Política 02-04-2022

Carlos Villalobos preside la Agrupación de Ex Presos Políticos “Salvador Allende” de Linares

El ex diputado y ex alcalde de Linares, Carlos Villalobos Sepúlveda, preside la Agrupación de Ex Presos Políticos “Salvador Allende” de Linares. La elección se realizó en dependencias de la Delegación Provincial de esta ciudad.

El proceso eleccionario se realizó ante la Ministro de Fe de la Municipalidad, Gabriela Huircalaf.

El presidente de la agrupación, Carlos Villalobos, dijo que “la agrupación está solicitando que en los textos de estudios se enseñe a los alumnos el respeto a los derechos humanos”.

“Del mismo modo, solicitamos apoyo para los ex presos políticos, la mayoría de avanzada edad, en talleres de pintura, poesía y teatro, además de facilidades para realizar viajes turísticos, entre otros beneficios para quienes mantenemos la memoria histórica”, indicó.

DIRECTIVA

Junto a Carlos Villalobos, como presidente; la directiva quedó integrada también por Odette Alegría como secretaria; Rosaura Valladares, tesorera; y los directores Silvio Ortega y Manuel Uribe.