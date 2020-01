Opinión 10-01-2020

Carmen Alicia Avaria, primera mujer que se desempeñó como Secretaria Municipal de Linares

Con 45 años en la Municipalidad, la mayor parte como Secretaria (Ministro de Fe), responsable del manejo administrativo de la Corporación y Actas del Concejo, cumpliendo sus funciones con “celo y constancia” bajo 10 Alcaldías, hasta el 31 de diciembre de 2019, deja una huella de honorabilidad, corrección y empatía reconocida por todo su entorno. Se declara “Municipalista” por vocación. En 1976 recibió la primera Medalla al “Mérito Municipal”.

Siempre he tenido un bajo perfil y considero no ser merecedora de esta entrevista al alejarme de este cargo, me dice al solicitarla y contestar un cuestionario sobre su trayectoria, negándose a ella. Le expresé que este cargo de la planta funcionaria es el más importante en la Municipalidad, después del Alcalde y por sus años desempeñados, se ha convertido en una institución en Linares al ser la primera mujer en ocuparlo; accediendo a contestarlo, con la gentileza de adjuntar copias de su carta de renuncia voluntaria y su emotivo discurso de despedida dirigido a todo el Municipio.

Algunos de sus antecesores fueron Juan Domingo Palacios, Fernando Blanco Lillo, Victorino Humeres Villalón y Enrique Gómez Muñoz y todos ellos, incluidos Carmen Alicia Avaria Ramírez, honraron su Juramento de ser leales al servicio público dejando un buen recuerdo de sus trayectorias.

¿Quién es?

Nació en Talca y sus padres Enrique Avaria y Fresia Ramírez, se afincaron en Linares con sus hermanos Luis Enrique y María Inés, considerándose ella una linarense más.

Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Liceo “María Auxiliadora” y superiores en la Universidad de “Los Lagos”, donde obtuvo el título de Profesora, Licenciada en Educación. Además posee un Diplomado en Competencias Laborales para gestores en Recursos Humanos y otro en Estudios Teológicos.

Se declara “nuevamente soltera” (estuvo casada), con dos hijos: Carmen Odette Goulart Avaria y Enrique Goulart Avaria.

Aun cuando las disponibilidades de tiempo eran escasas, por su cargo, pertenece al Círculo de Gaviotas; a la Asociación de Secretarios Municipales del Maule y a ella a nivel nacional.

En la Municipalidad y Alcaldes

Ingresó a la Municipalidad de Linares el 1 de abril de 1974, como Secretaria de la Alcaldía, siendo el Abogado Waldo Retamal González Alcalde. Desde Agosto de 1976 hasta Septiembre de 1981 se desempeñó como Suplente el cargo de Secretaria Municipal. Posteriormente y hasta 1983 fui Jefe Administrativo del creado Departamento de Salud, considerando una de las mejores y más enriquecedoras experiencias que viví en el Municipio, especialmente la referida a la Atención Primaria de Salud Rural.

Con 10 Alcaldes trabajó,“con distintos estilos de mando y pensamientos. En general me llevé razonablemente bien con todos ellos, aportando mi experiencia, lealtad, dedicación y compromiso, lo que me fue posible. Fueron personas muy bien inspiradas y han buscado lo mejor para el Municipio y Linares.” Reconoce, eso sí, que hubo momentos de “dulce y agraz”.

Los Alcaldes han sido: Waldo Retamal González (abril a agosto 1974); Luis Navarrete Carvacho (agosto 1974 a marzo 1981); Luis Opazo Rodríguez (marzo 1981 a marzo 1983); Antonio Segú Amorós (marzo 1983 a noviembre 1990); Jorge Talma García (noviembre 1990 a junio 1992); Sergio Sepúlveda Corvalán (junio 1992 a diciembre 2000); Luis Navarrete Carvacho (diciembre 2000 a mayo 2003); Carlos Villalobos Sepúlveda (mayo 2003 a diciembre 2004); Rodrigo Hermosilla Gatica (diciembre 2004 a diciembre 2008); Rolando Rentería Moller (diciembre 2008 a diciembre 2016) y el actual Mario Meza Vásquez (diciembre 2016 a diciembre 2020).

Sus funciones

Las funciones de los Secretarios Municipales están establecidas por Ley y Reglamentos. Es la Secretaria Administrativa del Alcalde y del Concejo y Ministro de Fé de todas las actuaciones municipales.

Sus responsabilidades son amplias y extensas, solo citaré algunas, como son el velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por el Alcalde y el Concejo; llevar el Libro de Actas y su archivo; apoyar y coordinar las actividades públicas y protocolares en las ceremonias y eventos oficiales con Relaciones Públicas; preparar Decretos, Ordenanzas, Reglamentos, Instrucciones de Servicios, Circulares, Oficios, Comunicaciones Internas y Externas dispuestas por el Alcalde y supervisar todo el rodaje administrativo ; asesorar a las Juntas de Vecinos e Instituciones Comunitarias sobre su constitución y estatutos y llevar su inscripción y listado; administrar el proceso de constitución y funcionamiento del Concejo y de las organizaciones de la sociedad civil; entre muchas otras que dispone la Ley.

Ayer y hoy

Dice que ha sido testigo privilegiado del desarrollo de Linares y sobra la adecuación del Municipio a los cambios producidos. Parte con las ampolletas incandescentes en las calles a las luces Led que tienen hoy. La Salud y la Educación en manos municipales. El Liceo de Hombres convertido en Bicentenario. El acceso a la ciudad por la Avda. Aníbal León Bustos. Los mejoramientos de la Plaza de Armas y Alameda. El aumento del Parque Automotriz y los semáforos. Pavimento en calles y veredas de todos los sectores y caminos rurales. Agua Potable e Iluminación Rural. Conjuntos Habitacionales. Areas Verdes y conectividad vial, “como ha crecido tanto uno se pierde en la ciudad”. Ella es muy distinta a cuando ingresé hace 45 años a la Municipalidad, sin punto de comparación, con el Linares de hoy.

También existe un mundo de diferencia entre el Linares de ayer con el actual. En el Municipio, donde antes se escribía con máquinas mecánicas, papel y calcos y ahora se hace con computadores de última generación, conectados al mundo.

De poco más de 100 funcionarios, donde éramos como familia con mucho compañerismo y lealtad (no digo que no lo haya ahora); hemos pasado a más 1.500, para cumplir con todas las funciones, con salud y educación y una Comuna que llegará a los 100 mil habitantes, sin duda acota, existe una tremenda diferencia.

Destaca que había 8 Departamentos, comparados con las 15 Direcciones actuales, con sus Secciones y Oficinas, además de los numerosos programas que maneja DIDECO.

Considera que el Municipio, a través de sus Alcaldes, Concejales, Jefes y funcionarios en general, hacen todo lo posible que el presupuesto les permite, para cumplir con gobernar la Comuna en la mejor forma posible, según las normas legales e incluso asumiendo otras responsabilidades, como es el repavimento de baches en las calles y veredas, que no le corresponden.

Su despedida

Tuvo conceptuosas palabras de gratitud “para todos los funcionarios a quienes aprecio y valoro; a mis subalternos, que me distinguieron con respeto, afecto y lealtad, que agradezco de todo corazón, en especial a mi querida colaboradora Isabel Pacheco (Q.E.P.D.), a quien le rindo un imperecedero recuerdo. A los apreciados Concejales, de ahora y de antes, a quienes profesé gran afecto y gratitud por su siempre deferente y prudente trato; todo depositado mis agradecimientos, en la persona de don Mario Meza, actual Alcalde.”

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)



Leyenda de foto:

Carmen Alicia Avaria Ramírez, renunció voluntariamente al cargo de Secretaria de la Municipalidad de Linares a contar del 2 de Enero de 2020, para acogerse a Jubilación.