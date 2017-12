Opinión 28-12-2017

Carmen Arriagada de Gutike, escritora linarense

A doña Carmen Arriagada (Chillan 1807-Talca 1900) se le identifica con Talca. Pero la dama tiene raíces profundas en Linares, donde su padre Pedro Ramón Arriagada Baeza, fue dueño del extenso fundo de Llancanao, en el sector de San Antonio. Casó en 1800 con María Antonia García y Leiva. Del enlace nacieron Carmen, materia de esta nota, y María de las Mercedes Arriagada García.

En ese hogar se crían las hermanas Arriagada García. En los inviernos se vienen a la aún naciente villa de Linares, a una casa ubicada en el sector sur de la Plaza de Armas, entre lo que hoy es Curapalihue y O’Higgins. Allí hay libros, papel y pluma. Carmen estudia en Santiago donde aprende idiomas y adquiere una cultura poco común en mujeres de su época.

En 1824, cuando Carmen Arriagada tiene 17 años, se casa con el entonces Capitán Eduardo Gutike Mundt, pese a la opinión adversa de sus padres. El marido tiene 28 años, ha combatido en el ejército del Zar Alejandro. Participa en la escuadra libertadora del Perú, a las órdenes de San Martín, donde es herido en una cadera que le deja una eterna cojera. Tal vez por eso mismo tiene un carácter irascible que amargará la vida de su conyugue.

APARECE RUGENDAS

El célebre pintor bávaro desembarca en Chile en 1835. En el invierno de ese año Gutike y su esposa le conocen en Santiago, en casa de Isidora Zegers. Gutike le invita a Linares al fundo Llancanao, heredad de su suegro, fallecido en abril de ese año. Carmen Arriagada, evidentemente, quedó prendada del apuesto pintor.

Como Rugendas, al parecer, no se decide a visitar al matrimonio Gutike Arriagada, Carmen se las arregla para hacerlo venir a Llancanao. En noviembre el pintor llega a Talca. La primera carta, que abre su trayectoria de escritora epistolar que ella siempre negó, está fechada en Linares el 23 de noviembre de 1835. La misiva es breve:



Linares, 23 de noviembre de 1835.



Al Señor

Don Mauricio Rugendas

Si el Señor Rugendas quiere cumplir con la promesa hecha a Gutike, de favorecer su humilde casa con el favor de una visita, no hará sino proporcionar un gran placer y realizar los deseos de

Su affma. Servidora y paisana:

CARMEN DE GUTIKE



Indudablemente Mauricio Rugendas vino a Linares y a Llancanao. Debió pasar con el matrimonio hasta fines de 1835. De ahí viajó a La Araucanía para continuar el trabajo de ilustrador que le ha encargado el gobierno.

La segunda carta de Carmen está fechada en Linares el 26 de enero de 1836. En los meses pasados, la relación ha surgido entre ambos en los bellos y verdes campos del oriente de la villa. Son ocho días de aquel verano, pero marcados profundamente en Carmen.

Ella lamenta su partida, por la agradable costumbre que en ocho días había adquirido, de vivir con una persona llena de instrucción y talentos. La cordillera linarense parece ser solidaria con su pena por la ausencia de su amigo y confidente.

Pero su agudo espíritu va más allá. Su pluma crítica, duramente sincera, alude sin disimulo a la incultura de los linarenses. Habla sin vacilar de los toscos habitantes de Linares. Lo dice con dura claridad al comentar a Rugendas, una carta recibida por esos días, redactada en pésimo estilo.

Como se advierta, no tiene muy buena opinión de sus vecinos de la Villa.

Cuatro días después, el 30 de enero de 1836, Carmen envía a Rugendas una autentica carta de amor: expresiva, arrebatadora, dejando entrever que algo sucedió entre ambos en los días de Llancanao. Cuando el encanto cesa, que la razón recobra su imperio, cuánto tiene uno que arrepentirse, le dice con apasionadas tintas.

Recogiendo ya evidencias, tomando estos testimonios epistolares, puede afirmarse que el romance entre Rugendas y Carmen Arriagada, con atisbos de pecado para las normas de esa época, nació en Linares, en las casas del fundo Llancanao, entre esa naturaleza exuberante que aún se conserva.

LA VENTA DE LLANCANAO

En carta del 20 de febrero de 1836, Carmen Arriagada detalla a Rugendas los trámites de venta de su hacienda de Llancanao a un señor Cifuentes. Le refiere los detalles y diligencias que ello significa. Con cierta nostalgia, le cuenta que estuve hacen cuatro días a ver por la primera y última vez las posesiones de arriba en la hacienda que fue mía, pero le añade un detalle, donde demuestra que no todos los linarenses son los más torpes de su clase. Sin embargo la venta de la hacienda fracasa por razones que no detalla. Pero en carta del 22 de febrero de 1836, le narra las dificultades para vender la propiedad.

El romanticismo desborda en una esquela del marzo de 1836:

La luna da de lleno en el cuarto por la puerta que cae a la calle. Son las 10, y el silencio de la noche aumenta la melancolía que me inspira siempre una noche apacible de luna.

Tres cartas más escribe Carmen Arriagada a Rugendas fechadas en Linares: el 28 de marzo, y el 6 y 21 de abril de 1836. En este última al parecer el fundo ha sido vendido y le refiere que ayer fui a dar mi último adiós a San Antonio. No puede evitar agregarle que las codilleras, cubiertas de nieve, parecía que hacían ostentación de su hermosura para reprocharme mi partida.

La vida de Carmen Arriagada seguirá en soledad durante 42 años hasta el 16 de junio de 1900, en que muere en Talca, a los 93 años. En 1903 al vencer su nicho del Cementerio de Talca, sus restos van a la fosa común.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia