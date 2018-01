Nacional 27-01-2018

Carmen Gloria Arroyo podría llegar a TVN como panelista de "Muy Buenos Días"

Una nueva casa televisiva tendría Carmen Gloria Arroyo tras concretar una reunión de trabajo en los estudios de TVN. Según publica Las Últimas Noticias, "la jueza" podría llegar como panelista al programa "Muy Buenos Días". La noticia se conoce a un mes de que la profesional fuera desvinculada de CHV tras 11 años de trabajo. En la oportunidad, el canal decidió poner fin al programa "La Jueza" y no renovó el contrato de la presentadora. Tras ser despedida, Arroyo conversó con el programa de La Red "Intrusos" asegurando que quedó "con una sensación de no entender lo que está pasando. Nos vamos con un programa arriba, un programa ganador en el rating y comercialmente. No entendemos esta decisión, pero la aceptamos". Además del reconocido programa, la abogada participó en "Se busca", un espacio dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas que condujo junto al periodista Andrés Alemparte. Peso a los rumores de su llegada al canal público, la presentadora manifestó a La Nación que aún no puede confirmar nada.