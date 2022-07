Agricultura 29-07-2022

Carne con cerezas: UCM patenta innovador producto alimenticio

- El investigador de la Universidad Católica del Maule, Nelson Loyola, desarrolló el singular alimento, rico en fibra y vitaminas.



Similar en apariencia y sabor a la hamburguesa tradicional es el producto desarrollado por el investigador de la Universidad Católica del Maule (UCM), Nelson Loyola, quien se adjudicó una patente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), para el nuevo alimento. “La solicitud cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”, sostuvo el organismo en su resolución.



“Es un alimento saludable que utiliza carne, pero que incorpora pulpa de cerezas que no son aptas para la exportación en fresco, por el tamaño o color, lo que no significa que estén descompuestas, sino solo que no obedecen a algunas características sensoriales”, explicó Loyola, también decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UCM.



“No son cerezas de descarte -precisó-; sino frutas que, al no cumplir estándares de exportación, se van a congelados u otras alternativas industriales como mermeladas, jugos o complementos de yogurt. A mí me pareció que, ante la nueva tendencia de consumir alimentos saludables, esa cereza podía contribuir a la masa de la carne con fibra, pigmento y vitaminas, además de bajar la relación de grasa que comemos normalmente en una hamburguesa”.



El académico -ingeniero agrónomo de profesión- indicó que el producto pasó evaluaciones desde el punto de vista sensorial, químico y nutricional, para acercarse a los atributos de una hamburguesa fabricada solo con carne de vacuno.



“Si usted tiene un producto que cumple con las evaluaciones química y nutricional, pero no la sensorial, puede que ese producto no sea apetecido, aceptado o preferido por los consumidores. De hecho, hay alimentos que han salido al mercado y han durado muy poco, porque les faltó esa área”, señaló.