Nacional 18-06-2017

Carolina de Moras sufre accidente automovilístico en vivo en medio de una actividad para el matinal de CHV

La animadora de "La Mañana" se volcó en un auto de rally que manejaba un piloto profesional en las inmediaciones de la ex fábrica Machasa. Ambos tripulantes resultaron ilesos.

Cerca del mediodía del viernes , la transmisión del matinal de Chilevisión "La Mañana" fue interrumpida inesperadamente mientras la conductora del espacio, Carolina de Moras, participaba de una actividad deportiva por el día del padre. La modelo viajaba de copiloto en un auto de rally —manejado por el corredor Jorge Martínez— que realizaba un circuito por la inmediaciones de la ex fábrica Machasa, que ahora son las principales instalaciones del grupo Turner en Chile. Tras un par de vueltas, la señal pasó a comerciales luego de que se escuchara la voz de Rafael Araneda diciendo: "¡Algo pasó!". En una curva, el auto se volcó, lo que provocó la preocupación de quienes seguían a la animadora del Festival de Viña del Mar por un streaming a través de Instagram. Sin embargo, ambos tripulantes salieron ilesos tras el incidente. "Estoy bien. La verdad es que, gracias a la jaula de seguridad, al casco, y el piloto, Jorge reaccionó súper bien", señaló De Moras al retomar las transmisiones del matinal. "Estamos bien. El auto quedó para el gato, pero bueno, son cosas del rally", añadió. Posteriormente, el programa emitió las imágenes posteriores al accidente, cuando el equipo socorrió al piloto y a la modelo tras el volcamiento. "No fue menor, pero la verdad es que nos sentimos súper seguros", dijo la conductora.