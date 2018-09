Editorial 07-09-2018

Carreras ilegales

Enfrentar el fenómeno de las carreras de vehículos motorizados no autorizadas en el país es el objetivo del proyecto de ley ingresado esta semana a trámite legislativo a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo.



La propuesta contempla una modificación a la Ley de Tránsito, para incorporar sanciones a lo que, en su tenor, define como carreras no autorizadas. Para ello, a través de un artículo único, propone la creación de dos artículos nuevos en dicho cuerpo legal, que contienen tanto tipos penales como normas procesales.



Más en concreto, el proyecto crea el concepto de "carrera no autorizada", que constituye el núcleo fáctico de la conducta prohibida. Para su definición se considera: que no se tuviese el permiso correspondiente de la autoridad competente; que importe la conducción de a lo menos un vehículo motorizado; y que sean realizadas contra otros vehículos, contra reloj o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo, para medir velocidades máximas o hasta llegar o pasar un punto, meta o destino determinado.



De esta forma, se entrega al Sistema de Justicia Penal un elemento normativo relevante que permite distinguir las carreras no autorizadas de otras posibles formas de infracción a las normas del tránsito asociadas a una conducción imprudente, en atención al especial injusto que deviene de la participación en carreras no autorizadas.



La sanción a estos delitos importará penas de presidio, multa y suspensión de la licencia de conducir o, en los casos más graves, la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso. En todo, no obstará la pena de comiso a los derechos que puedan ejercer terceros de conformidad a las normas generales del Código Procesal Penal.



Luego, se define una sanción penal para quien organice carreras no autorizadas, que conlleva pena de presidio menor en su grado medio (541 días a tres años) y multa de ocho a veinte UTM. Asimismo, se determina una agravante en caso que el autor o un tercero perciban un beneficio económico por la realización de la conducta.