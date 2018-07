Social 31-07-2018

Carrito Catedral: Un ejemplo de esfuerzo

Hace 5 años, Sandra Oñate fue parte del grupo de 15 personas que resultaron favorecidas con un proyecto impulsado por el municipio y Coca-Cola, para contar con un carro con todas las características de higiene para vender completos y bebidas.

Así comenzó una tarea que no fue nada fácil, especialmente al principio, cuando las ventas no respondían a las expectativas que se habían cifrado. De hecho- como recuerda Sandra- muchas personas devolvieron los carros.

Pese a todo, ella siguió adelante, hasta que logró su objetivo. “El padre Silvio Jara me apoyó para que me instalara en la plazoleta Giulio Di Girólamo, en la parte posterior de la Catedral. Y con el correr del tiempo logramos que el municipio nos permitiera una patente para ampliar nuestra oferta, y así surgieron las churrascas, café y sopaipillas con zapallo que ya son toda una tradición”, afirma.

Actualmente en Carrito Catedral, Sandra Oñate le da trabajo a otras dos personas: Rosa Soto y Paulina Sánchez.

“Todo lo que preparamos está hecho con cariño para nuestros fieles clientes que nos privilegian con su preferencia”, señala esta mujer emprendedora que lidera el Carrito Catedral que atiende de 8.30 a 13 horas.