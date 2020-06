Opinión 13-06-2020

CARRO DE DIGITALIZACIÓN: PYMES EN LÍNEA



La pandemia ha dejado al descubierto las falencias que tanto el país como la sociedad tiene. Sin embargo, también ha surgido una serie de oportunidades para mejorar y prepararnos en todo aspecto.

Al respecto, Corfo con apoyo del ministerio de Economía, Fomento y Turismo lanzó recientemente la plataforma “Pymes en Línea” que busca capacitar a micro, pequeñas y medianas empresas para que se suban al carro de la digitalización y así logren generar o aumentar sus ventas, además de acceder a capacitación en uso de RRSS, e-commerce, marketing digital entre otros.

“Pymes en Línea” contará con ocho charlas dictadas por expertos en el área, además de cursos especializados en las materias anteriormente mencionadas. Igualmente se dispondrá de apoyo para implementar lo aprendido a través de asistencia técnica y así lograr la comercialización por internet.

Desde Corfo invitamos a nuestras mipymes de la región y que quieran adquirir estas herramientas a inscribirse en www.pymesenlinea.cl, de forma totalmente gratuita, para que aprendan a potenciar su negocio, consolidándose para llegar a más clientes no solo del Maule sino que de todo el mundo.

Por lo anterior y por expreso mandato del Presidente Sebastián Piñera, como Gobierno buscamos emparejar la cancha para que las empresas más pequeñas y que cuenten con productos, no tengan barreras de entrada y posean herramientas para poder ofrecer sus servicios por internet y con esto salir del difícil momento económico producto de la crisis sanitaria.

Sin duda, la digitalización en las pymes ha dejado de ser una alternativa, para convertirse en una obligación para aquellas empresas que quieren ser competitivas y productivas, especialmente hoy que nos encontramos con un consumidor más informado, que requiere una atención personalizada e inmediata y cuya naturaleza es intrínsecamente digital.

Para ser parte del programa “Pymes en Línea” no hay requisitos, solo los interesados deberán inscribirse en www.pymesenlinea.cl, contar con conexión a internet y un dispositivo (notebook o Smartphone) para poder participar de las clases.



Es importante mencionar que el último Índice de Transformación Digital de Empresas (medición aplicada por la Cámara de Comercio de Santiago, Corfo y la consultora PMG) que mide el nivel de madurez de las empresas y pymes en Chile, sostiene que una de cada dos pymes tiene un nivel de madurez ‘Principiante Digital’, es decir, se encuentran dando el primer paso hacia la transformación digital, a través de la incorporación de tecnologías y herramientas digitales básicas. El desafío es cerrar la brecha no necesariamente entre las pymes y las empresas, sino más bien, hacer que las pymes vayan saliendo del nivel ‘Principiante’ para pasar a ‘Intermedio’ y por consecuencia, que de ‘Intermedio digital’ podamos garantizar un crecimiento sostenido al alza.

No dejes de postular y avanzar hacia lo que diversos expertos denominan la “Revolución de la Tecnología” o la “Cuarta Revolución Industrial”.





(Raphael Zúñiga, director regional Corfo)