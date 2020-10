Opinión 08-10-2020

Carta a mi hija





Querida hija Vivian, luz de mis ojos.

Comprendo muy bien tus puntos de vista y reflexiones sobre las experiencias pasadas y las frustraciones de nuestras ilusiones en el plebiscito de 1988.

Estimo y afirmo que la crisis actual se debe a que no se hicieron los cambios constitucionales necesarios para modificar las estructuras políticas, económicas, medioambientales y sociales que contempla esa constitución aprobada en forma fraudulenta y bajo presión de la dictadura en 1980.

¡Algún día esto iba a reventar, y lo está haciendo ahora!

Son duros estos momentos, con muertos, violaciones sexuales, mutilaciones, represión, violaciones a los DD.HH., estrecheces económicas, pensiones de hambre, grandes desigualdades en la enseñanza, en la salud, de oportunidades, discriminación e injusticias históricas a nuestros pueblos originarios, la gran corrupción, especialmente en las instituciones y en organismos económicos privilegiados en nuestra patria, y suma y sigue los abusos, especialmente la justicia chilena donde sólo se encarcela a los pobres..

Sin embargo, querida hija, hoy tenemos la oportunidad histórica para cambiar las cosas y así vivir en un país más justo y bueno, donde todos estamos llamados a poner nuestro aporte en este cambio.

Te comento que, ante esta crucial decisión, después de reflexionar con mis años de experiencia, en este plebiscito, me inclino por la redacción de una nueva constitución y espero que los elegidos para redactar en la Convención Constituyente sean las mejores personas para esta gran misión patriótica.

No vamos a votar por un programa de gobierno, sino para tener nuevas reglas de juego jurídico, que normen, para desterrar por siempre los males que, ya anteriormente te mencioné y muchos más que todos conocemos y hemos sufrido en nuestras vidas.

No debemos acongojarnos por lo que está aconteciendo en estos momento. Si miramos hacia atrás como experiencia de vida y nos quedarnos sentados lamentándonos, entonces la depresión y la desilusión dominará nuestras vidas y perderemos toda esperanza; si miramos el futuro con ansiedad, sin tener la certeza de cambiar, aunque nos demande sacrificios, entonces estamos condenados al fracaso y culparemos a los demás.

Pero tenemos este presente.

Difícil presente, pero bendito presente.

No estamos solos. ¡Hay miles de personas luchando en paz, por supuesto, unos más que otros pero cada aporte es valioso!

¡Y las generaciones futuras nos envidiarán el no haber estado con nosotros y vivido esta decisión, tal vez la más importante, después de la independencia de Chile!

Este plebiscito es más importante que la derrota de la dictadura y entonces haremos que la palabra ciudadano escrita en nuestra constitución, no sea una letra muerta, subyugada a los poderes fácticos, sino que tenga sangre, carne y hueso, nombre y apellido de cada chileno, con sus derechos humanos, derechos sociales, ambientales, de justicia, de acceso a todas las bondades de la patria y que la dignidad sea el principio fundacional de respeto, de amor fraterno, de solidaridad, de tolerancia a todas las diversidades humanas y sociales, etc.

Estoy consciente que hay metas que debemos lograr: perder el miedo, que no hayan instituciones que tengan facultades que las constituyan verdaderos mini estados impunes dentro del Estado y sentirnos capaz de construir un Chile nuevo y que esta constitución contemple el imperativo de no aceptar la corrupción en todas las instituciones y quehaceres de nuestra Patria

Y verás, mi querida hija que, seremos personas con derechos y deberes ciudadanos y no individuos parte de un engranaje de producción, deudas y consumo, nos amaremos, nos respetaremos, nos besaremos con besos fraternos verdaderos y no besos tirados al aire y nuestras familias, hijos y nietos nos verán como héroes verdaderos y no héroes de barro, como las generaciones pasadas.

Recordando nuestra especial comunicación entre padre e hija, no importando la distancia que nos separa, miremos siempre esta misma luna que nos alumbra cada noche y que recibe nuestros mensajes y los retransmite a ti y a mí, con el mayor cariño, mientras nos sonríe cada noche.

Te amo mucho.

Tu papá Carlos.





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista