Opinión 07-05-2020

Carta a mi madre



No importa cuántas te haya escrito, madre mía, o reitere el “te quiero y jamás te olvidaré” …

Lo dijeron cunado despedimos tu cuerpo inerte y frío, pero el espíritu y el alma tibia de ternura volando hacia el cielo contemplando desde las alturas rostros tristes y ojos derramando lágrimas. Abrazos con llantos francos y sinceros de familiares, vecinos y amigos. En tanto otros contemplaban tristes, recordando la partida de la suya.

Te contaré que la desordenada y rebelde nieta Andrea, en sus primeras visitas a la tumba que indica tu nombre con fecha de nacimiento y despedida, lleva hermosas flores y una orquesta en celular que emite tangos (aquellos que tanto te gustaban, bailabas y cantabas) entonces baila sola para quienes la ven, pero no lo está, pues está bailando contigo.

Cualquiera dirá: - ¡Está loca! -Tú bien sabes que no.

Te quiso, te quiere y te querrá eternamente.

Luchó por un título profesional y ahora lo ha logrado. En realidad, no sé para qué te lo cuento, si tú desde el lugar en que estás la ves y escuchas, saliendo a bailar con ella.

Yo aún recurro a ti cuando tropiezo con imposibles y tú junto a mi padre y hermanos obtienen una audiencia con el Supremo para lograr el milagro.

Sonríes cuando contemplo al salir de casa el retrato donde posas junto a papá, en el cual reza: “Gracias padres, me consta que ustedes fueron mis creadores” …

Actualmente estamos viviendo una pandemia originada por una epidemia llamada coronavirus, la cual está afectando a poderosos y débiles, indudablemente que al final perderemos los últimos, puesto que inevitablemente tendremos que enfrentar altos costos en consumo para subsistir. Escasez laboral y tantos otros. Incluso disoluciones matrimoniales, niños llorando por un trocito de pan y buscando agua en vertientes cordilleranas.

Se han ordenado medidas para evitar la contaminación y extensión de la epidemia, pero muchos testarudos e irresponsables creyendo en su anormalidad que es valentía heroica desobedecer las órdenes implantadas, salen a exhibirse sin mascarillas a aglomerarse en paseos públicos e incluso asistiendo a lugares de baile, en los cuales es casi imposible controlar el consumo de drogas.

No voy a ocultar o callar el hecho de que algunos jóvenes se habitúan en su cuarto (pieza dormitorio) y allí como el dormir del oso polar en invierno, se encierran. Obviamente dañándose psíquicamente.

Queda mucho por relatar, madre ausente. Pero para terminar -dijo un político latoso- me opongo a que se siga en esta pandemia ofreciendo ofertas y tentaciones a crédito, prendas de vestir u otras similares, sobre todo explotando en la tele “el día de la mamá” …

Y este es mi regalo madre, gritando en letras…

¡Es cierto mamá! ¡Jamás te olvidaré!



(Carlos Yáñez Olave

Escritor)