Opinión 16-02-2020

Carta Abierta : Al Señor Director “ Diario El Heraldo “ de Linares

Agradeceré a Ud. publicar la siguiente nota SOBRE: ATENCION DEL PENSIONADO DEL HOSPITAL DE LINARES

El que suscribe, René A. Recabarren Castillo, Profesor Normalista jubilado, se ha hecho el propósito de dar a conocer públicamente, lo acontecido con su reciente hospitalización en el Pensionado” del Hospital de nuestra ciudad.

En forma urgente el lunes prox. pasado el médico Dr. René Espinoza dio la orden que fuera internado en el Pensionado del Hospital de Linares. Se me asignó la habitación B . compartida con otro enfermo dado de Alta

Relaté mi estadía a mis familiares y amigos, quienes unánimemente me insinuaron a hacer una DENUNCIA pública que, según el diccionario “ es la acción y efecto de “ denunciar” ( avisar, noticiar, declarar irregularidades o integridad de algo. Puede realizarse ante las autoridades correspondientes( implica poner en marcha un mecanismo judicial) o de forma pública…………” Opto por lo último.

En el hall central del Pensionado ( 2º piso) al poniente, existen 3 escritorios para que funcionarios atiendan el público. El lunes, solo atendía una Srta. Los otros dos estaban en una pieza viendo dos computadores que mostraban al parecer corrientes de vientos .Una enfermera tomó mis datos y signos vitales y seguidamente fui llamado a la pieza asignada.

Mi cama, no contaba con botones elevadores , por lo tanto era subida o bajada por una manivela que está al pie de la misma. Cada enfermo del Pensionado debe LLEVAR además de su pijama sus propias toallas. El baño bipersonal estrecho, mal oliente, toallas y papeles son retirados una vez al dia y…….sorpréndanse: no hay aire acondicionado, pero, le abren todas las ventanas y dejan las puertas de cada habitación abiertas. ¡ Esas son las comodidades que se les brindan a los enfermos! Y…..eso es que a pesar de todo están pagando . Pienso el ¿ cómo será la atención es las salas comunes? Dicen que mejor que en el Pensionado….

Al lado de cada cama, existe un botón para llamar a alguien del personal. Uno toca y toca, nadie aparece, ellos están en sus respectivas salas poniéndose al dia en sus wasaps, conversaciones personales, etc. Pedimos agua, nunca llegó, Mi esposa tuvo que ir al hall y alguien le pasó una botella pisquera y un vaso plástico.

Sin embargo, debo dejar constancia que de todos los equipos que laboran allí, el único funcional y atento es el de las “ Enfermeras encargadas de la transfusión de sangre” como asi mismo el del Banco de Sangre” vayan para todos ellos mis agradecimientos y felicitaciones.

Qué hay crisis en la salud pública, claro que la hay, pero que falta también una mejor y efectiva gestión institucional, claro que falta. No faltan más subdirectores, ni mas jefes de departamentos, ni más funcionarios, lo que falta a mi modesto parecer es que funcionen y lo hagan con respeto, cariño, atención, los auxiliares de aseo, paramédicos, técnicos enfermería ,etc. y sobre todo una efectiva atención en oficinas de atención del público .En la mañana de este jueves por segunda vez, un familiar fue a buscar el presupuesto de hospitalización que debió entregarse el Miércoles ¿ Ve Ud. que algo no anda bien?

Sé que tal vez, pronto deba volver de nuevo al Pensionado, por mi enfermedad, pero, esta vez iré preparado con agua, toallas, abanico y…..paciencia.



LINARES, 15 FEBRERO DEL 2020