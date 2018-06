Deporte 21-06-2018

Carta abierta de un atleta senior al Alcalde y Concejo Municipal

Estos últimos días, los padres y apoderados de los estudiantes que practican atletismo han recibido el respaldo moral de atletas nacionales, como Erika Olivera, Sebastián Keitel, Isidora Jiménez, y esperamos el respaldo del Ex - Ministro de Deportes, Pablo Squella, plusmarquista de prestigio internacional.

Más, el punto hoy no es sólo su negativa a dar luz verde al proyecto de Estadio Atlético para la comuna de Linares. El tema incomprensible es la campaña de menosprecio y marginación de que somos víctimas los amantes del atletismo.



Sucede que basta cualquier pichanga de fútbol u otra actividad extradeportiva, para que se nos impida entrenar en la pista de cenizas.

A comienzo del año pasado, se nos quiso hacer firmar un Libro de Registro, a cada atleta que llegaba a entrenar. El colmo del absurdo ocurrió el sábado 14 de abril, cuando con el pretexto de reparar luminarias, que están fuera de la reja perimetral del Recinto Deportivo; se nos privó de la pista en jornada matinal, en vísperas de Competencias Regionales.

El sábado 16 de junio, se nos impidió entrenar debido a un partido de rugby.

Los días sábado en jornada matinal, debido a razones de estudio y a un menor índice de contaminación ambiental, es cuando un mayor números de estudiantes pueden entrenar.

El pequeño camarín adyacente a la Pista de Ceniza, entró en reparaciones y hace dos años permanece con llave, aún estando reparado. La única Pista Atlética de la comuna casi a diario, es ocupada por profesores de Educación Física, con una veintena de niños, estudiantes de educación básica.

Este año 2018, no se realizó la Competencia Atlética Aniversario de la ciudad de Linares, que llegó a convocar hasta 2000 espectadores y atletas de toda la Región del Maule y comunas de la Región del Bío-Bío, como Chillán y Talcahuano.

Parece no importar, que destacados y sacrificados jóvenes linarenses estén dejando en alto el prestigio de nuestra comuna en el ámbito nacional.

El atletismo no es un show, o una actividad mercantil que tanto privilegian nuestras autoridades neoliberales.

El atletismo es eminentemente formativo, propende a desarrollar integralmente a nuestros jóvenes, alejándolos del flagelo del alcoholismo, la drogadicción y previniendo la obesidad, slogan tan en boga de nuestro Gobierno.



Atentamente,



Moisés Castillo

Atleta Senior rankeado en los primeros lugares en pruebas de velocidad a nivel nacional y sudamericano.