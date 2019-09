Opinión 03-09-2019

Carta al cielo “Mamita un año sin tu amor…”



Hoy he sentido ansiedad de llegar a ti, de hacerte saber que frio e indiferente es el mundo que me dejaste desde que te fuiste, hoy se cumple un año de tu partida, partida que me desgarro el alma y cambio mi existir; contarte mamita que ya nada es igual , que yo me aferro a mis emociones, a mis escritos, a mis versos porque de una u otra manera Tu estas reflejado en ellos, porque eras y dabas tanto Amor, doy gracias a Dios por darme este don, para poder a través de ellos estar cerca de ti. El tiempo pasa y dicen que es la panacea que calma la angustia y alivia el dolor. Puede que sea así, pero yo no me acostumbro a la idea de no verte más. Tú llegas a mis sueños y te veo como ayer, cariñosa, linda, amorosa y de esos sueños me alimento, para esperar el amanecer con la dolorosa realidad de tu ausencia que me corroe el alma y duele el corazón. Bueno, mi reina, la vida sigue su curso, te contaré que yo y mis hermanas tratamos de llevar lo mejor que podemos tu hermoso legado, “el colegio”, que lleva el nombre de tu querido hermano “Héctor Pinochet”.

Te sentirías orgullosa de tu obra, tus niños aprenden, tratamos de hacer lo mejor por ellos y para ellos; la Comunidad esta agradecida de tu obra. Te contaré que hoy tu colegio tiene educación vespertina y todos felices van a clases. El día de tu cumpleaños (23/08/ 2019) también celebramos el cumpleaños de vuestro colegio, 57 años y todos felices participamos de ello, tú trabajo, tus ilusiones, tus luchas, te puedo decir que jamás fueron en vano, han dado sus frutos y eso se ve en cada niño que labra su futuro en esta escuela. Te contare también, mi reina, que hay en nuestro Linares una avenida hermosa que lleva tu nombre y dice así “Educadora Herna Pinochet”, así reconoció la Ilustre Municipalidad tu preciosa labor de educadora y creemos que te lo merecías con creces, ¡que orgullo¡ para nosotros tus hijos, esto compromete más la labor nuestra, el trabajo de Gildita, mi inolvidable hermana y tuyo jamás fueron en vano, tu hija menor, Verónica un siete, el Director y todos los colegas son de excepción .

Todas estas cosas te las quería contar mi viejita, porque tengo la convicción que tú nos guías y que estas junto a nosotros, del anochecer hasta el amanecer, tus bisnietos creciendo hermosos, tus nietos igual; mi reina esta cartita tiene una sola dirección y no puede ser otra que el cielo porque en vida tú te pavimentaste el camino hacia allá con tu amor a los tuyos, a tus alumnos, apoderados y semejantes y esta herencia quedo plasmada en tu hijo—descansa en paz, mi viejita, cumpliste con creces lo que Dios nos enseñara, yo llevare con orgullo tu hermoso legado por siempre-un gran beso de tu hijo mayor.



(Mario Villagrán Pinochet)