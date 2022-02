Crónica 25-02-2022

CARTA: ALCALDES CUESTIONAN REGRESO A CLASES PRESENCIALES

Ante la Seremi de Educación:

Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadora Regional presentan carta pidiendo flexibilizar presencialidad en regreso a clases



Los alcaldes de San Javier, Empedrado, Chanco, Curepto, Yerbas Buenas, en conjunto a las alcaldesas de Cauquenes y San Clemente solicitaron al Ministerio de Educación la voluntariedad para el retorno a clases presenciales.



Para este miércoles 02 de marzo el Ministerio de Educación anunció el inicio formal del año escolar 2022, instancia en la cual deberán volver a la presencialidad miles de niños, niñas y adolescentes.

Con la idea de flexibilizar los protocolos, llegaro a la Seremi de Educación del Maule Nery Rodríguez Alcaldesa de Cauquenes, María Inés Sepúlveda, Alcaldesa de San Clemente, Jorge Silva Alcalde de San Javier, Luis Cadegán Moran, Alcalde de Yerbas Buenas, Marcelo Waddington Alcalde de Chanco, Enrique Giadach, Concejal de Curepto y Daniel Morales Alcalde (s) de Empedrado, para dejar una misiva en la que piden que la autoridad educativa flexibilice la modalidad presencial del retorno a las aulas.

En esta misiva los alcaldes señalan la preocupación por las condiciones en las cuales se ha solicitado el retorno a las clases presenciales, sin un aforo máximo en cada sala, los pocos recursos que cuentan para la atención primaria, la sobrecarga de los funcionarios de salud, la gran demanda en exámenes PCR y tardanza en entregar los resultados, sumado a las condiciones particulares de nuestros niños, niñas y adolescentes para los cuales es una gran tarea dar cumplimiento estricto a las medidas sanitarias.

La Gobernadora Regional ratificó su compromiso en apoyar a las comunas de la región “sin querer sacar ningún provecho político, sólo queremos beneficiar a nuestra gente, ustedes mismos han visto que no tenemos seguimiento de los casos, la gente que se va a hacer un examen tiene el resultado después de 10 días, no tiene ni siquiera licencia médica para presentar en su trabajo, nosotros lo que queremos es que se hagan las cosas bien. Queremos mostrar que estamos unidos, trabajando en conjunto y que lo único que queremos es sacar adelante a nuestras niñas, niños y adolescentes de las treinta comunas de la región del Maule”.

De manera categórica, el grupo de ediles solicitan al Ministerio “flexibilizar la obligatoriedad de la asistencia a clases como requisito para otorgar la subvención a los Municipios, en las condiciones actuales no podemos asegurar ni tampoco fomentar una asistencia obligatoria a los establecimientos educacionales y no podemos ser castigados en la subvención por aquello”.

La carta también fue apoyada por otros alcaldes quienes si bien no pudieron concurrir por labores propias de sus cargos están de acuerdo con el diagnóstico y la solicitud. Entre los adherentes se encuentran Marcelo Fernández de Licantén, Javier Muñoz de Curicó, Luis Vásquez de Maule, María Luz Reyes de Pelluhue, Fabian Pérez de Constitución, Priscilla Castillo de Molina y Carolina Muñoz de Hualañé.

El grupo de alcaldes propone que se implementen clases hibridas o jornadas diferidas, es decir, con un 50 % de asistencia presencial se podría dividir el curso en dos grupos y con ello alterar semanalmente cada uno de los grupos o establecer dos jornadas diarias una diurna y otra en la tarde, pero para cualquiera de las medias señaladas se necesita que el ministerio flexibilice los criterios de asistencia.