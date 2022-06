Opinión 15-06-2022

CARTAS CHILENAS



Cartas Chilenas es un libro escrito por el poeta portugués Tomás Antonio Gonzaga (1744-1810), quien en tono satírico, utilizando el pseudónimo de Critilo y bajo un formato poético llamado “Versos endecasílabos blancos”, o sea, sin rima, efectúa fuertes críticas al sistema político colonial imperante en Brasil.

Si, efectivamente, en Cartas Chilenas, Critilo quien supuestamente viviría en Santiago, le envía trece cartas a su amigo Doroteu quien vivía en la ciudad de Vila Rica, actual Ouro Preto bella e histórica ciudad del Estado de Minas Gerais en Brasil.

Tomás Antonio Gonzaga un verdadero maestro de la sátira hace que Critilo diga todo lo que le podría haber costado literalmente su cabeza, haciendo ver que habla de Chile y no de Brasil.

Es así como se refiere con absoluto desparpajo al Gobernador de Chile llamándolo de “Fanfarrón Minesio”, con una clara alusión al gobernador de Minas Gerais (cuyo gentilicio es mineiro), Luís da Cunha Meneses.

Al leer el libro uno trata de ubicarse en el contexto de la época y empatizar con los problemas e injustas realidades de la América colonial, pero luego como chileno no puedes dejar de sorprenderte sobre otras similitudes casi que proféticas.

Ah no me creen, vean el detalle de las cartas.

1ª Carta - Entrada de Fanfarrón en Chile (se refiere a la llegada del gobernador Cunha Menezes a Vila Rica)

2ª Carta - Fingimientos de moderación en el inicio del gobierno para poco a poco centralizar todos los negocios.

3ª y 4ª Cartas – Injusticias y violencia en el gobierno de Fanfarrón.

5ª y 6ª Cartas - Desórdenes en las fiestas de casamiento (administración) de Fanfarrón.

7ª Carta - Sobre las decisiones arbitrarias de Fanfarrón.

8ª Carta – Corrupción en ventas de bienes públicos y contratos (licitaciones).

9ª Carta – Desórdenes en el mando de las tropas.

10ª Carta – Desórdenes mayores que Fanfarrón hizo en su gobierno.

11ª Carta – Actos y decisiones maliciosas de Fanfarrón.

12ª Carta – Inmoralidades y actos prepotentes de Fanfarrón favoreciendo siempre a sus protegidos.

13ª Carta - Existe apenas un corto fragmento.

Dicen que es injusto juzgar la historia desde la comodidad del futuro, pero creo que este no es el caso. Nos llega desde el pasado una profética visión de nuestro presente y futuro.





(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)