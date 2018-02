Nacional 27-02-2018

Casa-Lobo cinta chilena en Stop Motion gana en Berlín el premio Caligari

El jurado del festival, presidido por el director alemán Tom Tykwer, entregó el Oso de Oro a la mejor película a la producción rumana Touch me not. En tanto, los artistas y realizadores chilenos Joaquín Cociña y Cristóbal León, obtuvieron el Premio Caligari por su largometraje hecho en stop motion.



Ambientada en la Colonia Dignidad, La Casa Lobo cuenta la historia de María, una niña alemana que huye de la comunidad para evitar un castigo, y en su escape se encuentra con tres cerdos y un lobo malvado.



Durante 5 años sus directores, Cristóbal León y Joaquín Cociña, estuvieron trabajando en la película con figuras a escala humana, con papel maché, y en varias locaciones. Presentaron su proceso de trabajo en varios museos y salas de exposición de varios países, mostrando abiertamente al público el trabajo que se estaba llevando a cabo para realizar la cinta.



La Berlinale presentó el filme en su sección Forum, que está dedicada a trabajos experimentales. La Casa Lobo utiliza el stop-motion y la escala humana para contar una historia desde el punto de vista de los miembros de Colonia Dignidad. "Creo que las personas han entendido la manera de presentar el tema, que es jugando un juego de rol, en el que nosotros imaginamos que estamos trabajando para la colonia, o para Paul Schäfer, haciendo como una película de propaganda para los niños de la colonia", cuenta Cociña desde Berlín. En la cinta no se denuncian los abusos ocurridos en la secta chileno-alemana. Se muestra el horror como parte de la realidad, logrando hacer una película de cuentos de hadas del terror.

Caligari film prize

El Premio Caligari se entrega a la mejor película de Forum. Consta de 4.000 euros (cerca de $3.000.000), mitad para los directores y mitad para la distribución de la cinta. Cociña agradece el premio y valora que "va a implicar tener recursos y aliados en la distribución de la película en Alemania, que es muy importante porque la película tiene que ver con la relación que hay entre Alemania y Chile, de hecho es mitad hablada en castellano, mitad hablada en alemán, y es muy bueno que tenga su distribución asegurada en Alemania".



Cociña también cuenta que "de la reacción del público hemos podido ver que ha sido muy buena en general las reacciones han tenido como dos o tres líneas, eso vinculándolo con la colonia dignidad. Por un lado ha habido mucha sorpresa respecto a la materialidad de la película, por otro lado la narrativa de la película ha logrado cautivar a las personas en su dimensión como de cuento de hadas, y de la colonia dignidad, puntualmente, ha sido un tema obligado cada vez que hemos hablado de la película, cada vez que la hemos mostrado".



La Casa Lobo les ha servido a los directores para hablar de lo que fue Colonia Dignidad, y sorprendieron al público por la forma en que trataron la historia, como si fuera una propaganda para evitar que los niños abandonen la secta. "Básicamente lo entendieron, lo encontraron terrorífico, y en general se han quedado como sorprendidos de la manera en que lo tratamos", contó Cociña.



Otras películas latinas

Aunque la otra película que tuvo trabajo de chilenos -Marilyn- no logró ganar un premio, las producciones de nuestro continente tuvieron una fuerte presencia entre las ganadoras. El paraguayo Marcelo Martinessi se llevó el Oso de Plata por Las herederas, filme que también fue galardonada con el Premio Fipresci, de la crítica internacional. Además Ana Brun, protagonista de la cinta, se llevó la estatuilla de plata a Mejor Actriz.



También de plata, la película mexicana Museo se llevó el premio a mejor guión, y varias producciones del continente fueron destacadas con Teddy Awards, como el documental Bixa Travesty y el largometraje Tinta Bruta, ambas producciones de Brasil; o Retablo, reconocida como nuevo talento del peruano Álvaro Delgado.