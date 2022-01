Policial 25-01-2022

“Casa Segura” es la campaña preventiva que impulsa Carabineros de Linares



La acción preventiva que conduce por estos días Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de Linares, apunta a que la ciudadanía cuide sus hogares durante las vacaciones de verano.

Para ello, son diversas las estrategias en las que se trabaja para combatir la delincuencia, entre ellas la entrega de consejos para mantener presentes al dejar los domicilios por algunos días, durante la temporada estival.

Algunas recomendaciones que entregó Carabineros son: no mencionar a desconocidos que su casa quedará sola; no llamar la atención de los delincuentes dejando objetos de valor a la vista; pedir a algún cercano que esté pendiente de su hogar, dejándole la dirección donde estará su teléfono y las llaves de su casa; no publicar su salida en las redes sociales; si cuenta con sistema de vigilancia, actívelo antes de salir y coordínelo con cercanos y Carabineros.

El llamado es a mantener su casa iluminada, sin puertas o ventanas abiertas, y, lo más importante, en caso de emergencia llamar al 133 o al número del plan cuadrante dispuesto para su sector.

Se reiteró a la comunidad, efectuar las denuncias, ya sea por mínimo que sea el objeto robado, ya que esos datos son fundamentales para georreferenciar los lugares donde están sucediendo los ilícitos, y brindar mayor seguridad y prevención para todos.