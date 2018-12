Deporte 06-12-2018

Casal homenajeó al profesor José Méndez Ibáñez, formador de muchos deportistas

Destacando su labor por más de 40 años ligada a la disciplina del atletismo, el Club Casal , quiso rendir un sincero homenaje con la presencia de las autoridades locales al entrenador José Méndez Ibáñez , quien en su intervención agradeció este reconocimiento , pero también realizó una crítica al poco empeño que le han puesto las autoridades al emblemático proyecto del Estadio Atlético. “Lamentablemente por caprichos políticos , estamos perdiendo la gran oportunidad de tener el mejor estadio atlético de la zona sur del país .Por si hablamos de los costos, hagamos primero la obra y después veremos como la mantenemos. Linares necesita recintos de calidad es cosa de ver lo que pasa con Talca y Curicó que tienen tremendas infraestructuras y nosotros somos el patio trasero del Maule Sur. La diferencia es que ellos se unen por una causa, cosa que aquí lamentablemente no ocurre, todo se transforma en una crítica que no aporta en nada al crecimiento de esta ciudad”.

Por su parte la dirigente Mariela Vásquez, señaló que “los recursos destinados al estadio atlético, se van a perder. Si vamos a hablar digamos la verdad, estamos tranquilos, pero alertas porque hemos golpeado tantas puertas y estaremos atentos para que los plazos se cumplan. En esta ceremonia extrañamos la presencia del alcalde, que estaba invitado. Ojalá que no nos deje solos y juntos demos la batalla para conseguir el Complejo Atlético”.

Finalmente, el presidente del Club Casal, Cristian Alfaro, en torno al homenaje a José Méndez Ibáñez, expresó que “fue muy emotivo y sincero. Nosotros esperemos que el estadio atlético, la gran obra emblemática del deporte, lleve el nombre de José Méndez, que sea en vida no después, cuando la persona ya no existe. Creo que 40 años, al servicio de un deporte no se cumplen todos los días, y había que entregarle todo el cariño con una gran cantidad de personas que estuvieron aplaudiendo la entrega de este gran profesor”.

“Vamos a seguir nuestra lucha hasta que tengamos la oportunidad de cortar la cinta para dar por inaugurado el complejo Atlético, José Méndez Ibáñez”, subrayó.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo