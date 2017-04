Opinión 09-04-2017

Casas comerciales del Linares de ayer -Por la recuperación de Fernando Díez Aljaro-

Rescatamos, desde añosas y amarillentas páginas de la Revista LINARES, ideas y/o situaciones que nos van encariñando con esta tierra del valle central chileno. Muchas de ellas, tratadas -en largas conversaciones- con nuestro buen amigo Fernando Díez Aljaro, a quien esperamos para seguir conversando de su ciudad, nuestra ciudad, el Linares de todos.

Si bien su situación de salud está complicada, todos esperamos que prontamente esté de regreso, para conversar la vida cotidiana de una tierra generosa. Buscar la mejor idea, soslayando diferencias; trabajando unidos, en bien de una zona con un potencial humano tan valioso.

El entusiasmo de Fernando, de tantos años, se ve fortalecido por la enorme cantidad de amigos que preguntan y ruegan por su recuperación. Linares, pueblo hospitalario, de privilegio señalado y muy favorecido por generosas familias; que no debemos olvidar a uno de los nuestros, cuando sufre el dolor de tan desgraciado accidente.

A través de un somero recorrido del comercio de antaño, lugares y personas dedicadas a un rubro tan importante de una ciudad, intentaremos acercarnos a una galería comercial, en la memoria de quienes nos leen. Desde lugares emblemáticos hasta sus dueños, que con su trabajo aportan y, por su intermedio, benefician a la ciudad.

Calle Independencia concentraba todo el comercio de antaño (1909, años más, años menos), era simplemente una vía cualquiera, con piedra huevillo en su calzada y asfalto en sus aceras. Desde Freire a Brasil tenían sus tiendas, mercerías y almacenes los señores Francisco Valenzuela, Juan Fuentes, Abel Valenzuela, José Zárate, Bernardo Cameratti, José Méndez, Bernardo Salas, Manuel Gatti, Abraham Cruzat, Manuel Rebolledo, Emilio Michaud, Gregorio Carrasco, Vera Hnos., A. González, E. Uribe, Avelino Villarreal Vallas y Soteras.

A dos edificios de la época, se agregó el de D. Bernardo Cameratti, ocupado luego por la Mercería de D. Evaristo Cuesta. Había un solo Banco, el de Talca.

Actuaba de Intendente, D. Santiago Vivanco Ortiz y como Alcaldes, D. Francisco Valdivieso hasta el 2 de mayo de 1909 y desde esa fecha en adelante, D. Carlos Evans. Era Rector del Liceo D. Rogelio Cuéllar, Directora del Liceo de Niñas la Sra. Margarita Schulz de Guerrero. La prensa la formaban tres periódicos: La Democracia, El Artesano y La Voz de Linares, que aparecían tres veces por semana.

Esos nombres, en pretérito, están en la lejanía centenaria de los recuerdos. Hay otros, un tanto más cercanos, que son nombres y lugares más claros en la memoria nuestra, la más inmediata y actual. Hechos y lugares que, mágicamente, han desaparecido del entorno comercial actual, dando paso a las grandes tiendas, con sucursales en casi todas las ciudades importantes. Ahí va Linares, caminando de la mano del progreso.

Años más, años menos, adentrándonos en calle Independencia, a la altura del N° 687, frente a la Escuela Superior N° 2, estamos frente a la Farmacia y Droguería “LINARES”, de Palacios y Alvear. “La farmacia más surtida de Linares y la que vende más barato. No confunda esta acreditada Farmacia con otra, pues no tenemos sucursales en la ciudad”. De esa manera hacía su oferta, llamando a sus potenciales clientes y atrayendo a buscar remedio para las dolencias corporales.

Un poco antes, a la altura del N° 663, de la misma calle Independencia, hay un lugar parecido a los actuales centros comerciales; con un de todo en sus locales. Es “EL PRECIO FIJO”, La Casa de los mil Artículos. Lugar especialista en menaje de casa, ferretería, cristalería, lozas, enlozados, artículos de paquetería, perfumería, artículos para escritorio y colegiales. Un gran surtido en juguetes; con ventas por mayor y al detalle.

Esta misma casa contaba con un Anexo de Muebles, Independencia 614. Había allí: juegos de dormitorio, salón, living, comedor, muebles sueltos, roperos, peinadores, veladores, marquesas, trinches, vitrinas, mesas de comedor, sillas. Ambos locales, inexistentes, en la actualidad

En la misma principal arteria de la ciudad, estaba Calzados BATA, el calzado que más camina, con una exposición de chalas y artículos para la temporada. Venta directa de Fábrica, en su depósito de Independencia 799. Tampoco existe esta empresa en la ciudad.

Luego, unos pasos más allá, dos locales que todavía están al servicio de sus clientes y con una tradición familiar muy generosa, en cuanto al aporte comercial: Almacenes “EL NUEVO MUNDO”, y su especialidad en sedas, lanas y algodones. Novedad para caballeros y niños; ubicada en Independencia 699.

Y muy cerca: “CASA HOJAS” - DIEZ HNOS, depósito de fajas y medias para señoras, camisería, sombrerería y ropa hecha para caballeros y niños, en Independencia 777.

Así es como transitan -por la memoria- lugares y centros comerciales: Rotisería Palet, Textil Lourdes, Fuente de Soda La Victoria, Calzados Soteras, Sastrería de Tomás de La Fuente, Casa Gidi, Grandes Tiendas La Maravilla, Fuente de Soda Santa Ana, La Paloma, Mercería El Serrucho, Ferretería El Candado, Tienda La Bola de Oro, Farmacia Díaz, Farmacia Reuter, Zapatería El Gallo, y así suma y siga.

Detrás de cada local del comercio local, hay personas que responden a un nombre y en muchos casos a un grupo familiar completo, trabajando por y para engrandecer nuestro Linares. Familias que están en la historia de la ciudad: Gidi, Soteras, Jalilie, Aburman, Hirmas, Villalobos, Fuentes, Díez, Segú, Nome, Auladell, Baladrón, Cuesta, Corces, Sánchez, Artus, Peña, y otros que se quedan en el baúl de los recuerdos; a quienes ofrecemos nuestras disculpas por no registrar como corresponde lo que la historia nos indica.

Que estas líneas, de nuestra emblemática calle comercial, como es Independencia, sean un verdadero homenaje, a quienes lucharon y luchan en beneficio de una mejor apuesta por el comercio en esta ciudad.

Para ti, Fernando Diez, buen amigo, conversador ameno, y extraordinario conservador de nuestra historia, decirte que esperamos tu pronto regreso, para seguir conversando tu ciudad, nuestra ciudad, el Linares de todos.

(Bibliografía: Revista Linares. Fotografía: archivo del autor).



FOTO: Tienda El Nuevo Mundo, en su antigua ubicación.



Manuel Quevedo Méndez