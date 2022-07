Editorial 14-07-2022

Casas de apuestas on line



La Comisión de Deportes aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas on line en eventos y clubes deportivos.



Para su debate se recibió a la psicóloga (UDLA) Ángela Carmona Alba. La fundadora y directora técnica de Fundación Ajuter (Agrupación de Jugadores en Terapia), así como cofundadora de la Corporación de Juego Responsable, dije que la iniciativa da cuenta de un tema doloroso.



Se indicó que la ludopatía no es reconocida como patología en el sistema público chileno y no puede ser tratada. Solo puede ser vista como depresión y claramente no es lo mismo.



Precisamente, en pandemia, el aumento de apuestas on line fue exponencial. Desgraciadamente, sin regulación, porque las actividades de esas casas deportivas on line vendrían siendo ilegales en Chile.



Los expertos señalan que se está halando de una patología que destruye familias completas y que tiene las mismas características que las drogas y el alcohol.



Por tanto, el proyecto es de alta importancia y va en la línea correcta. Además, se estimó impresentable que clubes deportivos se financien por estas casas de apuestas. Es una iniciativa para alabar, aunque, quizás, debiese incluirse un tema sancionatorio, planteó a la comisión.