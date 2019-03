Crónica 30-03-2019

Casen 2017 revela carencias de escolaridad y vivienda en la región del Maule

Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, dio a conocer las principales cifras de la encuesta, cuya nueva y remodelada versión se aplicará entre noviembre de 2019 y enero de 2020.

225 mil maulinos continúan en situación de pobreza multidimensional en la región del Maule según los resultados arrojados por la encuesta Casen 2017, lo que indicó un estancamiento en su baja en relación al mismo estudio del 2015. Las cifras fueron dadas a conocer por la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, el intendente Pablo Milad y el seremi de Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto, quienes desglosaron los principales números de la encuesta.

A nivel nacional, el 20,7% de las personas se encuentran en condición de pobreza multidimensional (mide niveles de educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social), mientas que en el Maule dicha cifra llega a 22,5%, transformándose en la novena región menos pobre del país, aunque con un estancamiento en comparación al año 2015 (22,4%) como la mayoría del país (20,9%), con excepción de O´Higgins.

Dentro de las principales carencias para la región, la falta de escolaridad donde el 40% de las familias cuentan con un integrante que no ha completado sus estudios correspondientes; lagunas previsionales donde el 31% de los hogares cuentan con una persona que no cotizó el mes anterior a la encuesta; y que el 21% de las viviendas se encuentran en estado precario, son las cifras más preocupantes según las autoridades.

Respecto a cómo hacer frente a dichos indicadores, la subsecretaria Candia comentó que “como Ministerio de Desarrollo Social somos los coordinadores de la política social y así fue que nació Compromiso País, donde detectamos 16 carencias y vulnerabilidades que históricamente han estado invisibilizadas o que han sido difíciles de resolver y que creemos poder sacar adelante invitando a todos los actores, ya que no solo es un problema de Estado, también debemos incluir al mundo privado, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, que siempre han estado pensando en estos problemas, para que juntos encontremos mejores soluciones y de forma más rápida”.

Por su parte, el intendente Milad agregó que “lamentablemente la disminución de la pobreza sufrió un estancamiento durante el período 2015-2017, por eso estas cifras han motivado al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a trabajar duramente para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, especialmente de las familias más vulnerables. Actualmente se está haciendo una inversión potente en salud con la luz verde que se ha dado para la construcción de cinco hospitales en una inversión de 574 mil millones de pesos, además de un convenio de colaboración por otros 38 mil millones de pesos”.

CASEN 2019

El seremi Juan Eduardo Prieto aprovechó la instancia para adelantar que en noviembre de esta año y se extenderá hasta enero de 2020. La principal modificación técnica de Casen 2019 será una innovación sobre la implementación de la encuesta por medio de dispositivos electrónicos (Computer-Assisted Personal Interviewing, CAPI), en busca de mejorar la eficiencia y calidad de los procesos.

Lo anterior permitirá minimizar errores, validación la información en terreno, reducirá costos en el mediano plazo y se reducirá el uso de papel.

“Hoy existe consenso respecto de que moverse del antiguo sistema a CAPI es un cambio necesario: nos permitirá no solo modernizar nuestro proceso de aplicación de la encuesta, sino que además tiene grandes ventajas en términos de reducción de costos y de disminución de riesgos de cometer errores durante el levantamiento, la sistematización y el análisis de Casen”, puntualizó el seremi.