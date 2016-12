Crónica 21-12-2016

Casi se duplica Ventas de peluches gigantes estallan para Navidad en Santiago y el Maule

Tal como uno ve en las películas provenientes de EE.UU., los peluches gigantes son uno de los regalos más sorprendentes con los que los hombres buscan enamorar o demostrar su amor hacia sus parejas, esposas, amantes, etc. También, estos obsequios son muy bien recibidos por parte de los más pequeños del hogar. Chile no se está quedando atrás en esta tendencia y desde hace un tiempo se pueden encontrar peluches gigantes que pueden superar fácilmente el tamaño de una persona y en esta época del año la demanda de estos simpáticos animales de algodón se puede casi duplicar, de acuerdo a las tiendas del rubro.



Una de esas tiendas es Peluchesgigantes.cl, la cual busca entregar una experiencia a través de estos de peluches y no un simple regalo. “Muchos podrían pensar que regalar peluches no tiene gran mérito y que no es un regalo muy original, pero ¿qué pasaría si llegan a tu casa con uno que mide más de dos metros?, y si además este obsequio viene de parte de un ser querido que se encuentra muy lejos o es entregando en un momento muy especial que está viviendo una persona, se convierte en un regalo inolvidable”, explica el socio del emprendimiento, Paulo Aguilar.







Pese a que la Región Metropolitana es la que lidera las compras de los peluches gigantes, los habitantes las capitales regionales cada vez se están sumando más a esta tendencia y demandando estos productos, sobre todo en la época navideña. Las ciudades que se encuentran en el Top Five son Talca, Temuco, Puerto Montt, La Serena e Iquique. "Este fenómeno se debe a que si en Santiago es difícil encontrar un peluche gigante, en regiones es casi imposible, es por esta razón que nos llegan tantos pedidos de regiones, los cuales representan cerca del 20% de las ventas", concluyen los socios.