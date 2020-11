Policial 04-11-2020

Casi un centenar de maulinos estuvo en prisión preventiva siendo inocentes durante el año 2019



Un reciente análisis realizado por la Defensoría Regional del Maule reveló que 98 personas estuvieron privadas de libertad siendo inocentes o no condenados, durante el año 2019. La cifra, que fue entregada durante la pasada cuenta pública de la institución, puso en evidencia que esta medida cautelar muchas veces es utilizada como una pena anticipada.

Al respecto, el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, señaló que “esta situación es grave: a mayor privación de libertad, mientras el proceso está en curso, genera hacinamiento en las cárceles, lo cual ha traído nefastas consecuencias con el contexto que estamos actualmente en la pandemia y además, para personas que son absueltas, sobreseídas, o no se presenta una acusación en su contra y han estado privadas de libertad, es una situación dramática que debe ser reparada de alguna manera”.

De este casi centenar de maulinos que estuvo en prisión preventiva el año pasado, 83 estuvieron un periodo menor a seis meses y 15, durante seis meses y más. Casi el 88% de estos imputados con dicha medida cautelar fueron hombres y el 61% resultó absuelto por la justicia.

A estas cifras, se suma el hecho de que 1.425 personas en la región del Maule fueron consideradas en el 2019 como inocentes o no culpables, al ser absueltos (un 30,5%), sobreseídos o se decidió no perseverar en la investigación en su contra.

“Los inocentes o no condenados son una preocupación constante de la Defensoría Penal Pública. Esas personas durante el año 2019 sumaron más de 50 mil en el país. Y lamentablemente ese número asciende año a año. Por suerte, el Maule es la segunda región a nivel nacional con menor porcentaje de estas salidas, con tan sólo un 7,4%.”, agregó Craig.

Desde esa perspectiva, la Defensoría Penal Pública ha venido trabajando desde hace 8 años en el Proyecto Inocentes, que identifica y analiza casos de todo el país de personas a las que se les imputa la comisión de un delito y luego se comprueba su inocencia.