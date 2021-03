Nacional 14-03-2021

Casinos y prohibición de operar en Fase 2: "En dos meses contamos con más de 150 mil visitas y no tuvimos contagios"

El gerente general de la Asociación de Casinos de Juego, Rodrigo Guiñez, se refirió esta tarde al endurecimiento de las medidas sanitarias informadas ayer por el Ministerio de Salud ante la nueva ola de contagios de covid-19 que afecta al país, prohibiéndose con ello el funcionamiento de esos recintos en zonas que se encuentren en Fase 2 del plan Paso a Paso. "Entendemos, respetamos y apoyamos la decisión de la autoridad en cuanto a suspender temporalmente la operación de nuestras salas de juego", recalcó el líder del gremio que representa al 70% de la industria nacional de casinos, aunque recalcó en los últimos dos meses en que se les permitió operar en Fase 2 y 3, los establecimientos de juego funcionaron de forma "segura y sin problemas para los clientes y nuestros colaboradores".



"Hubo una operación responsable, con respecto estricto a los aforos, donde se cumplieron todos los protocolos establecidos por la autoridad y hubo buenos resultados desde el punto de vista sanitario", recalcó, añadiendo que en "ningún minuto" los casinos estuvieron completamente abiertos, "solo se autorizó el uso de las máquinas de juegos" y con "aforos muy reducidos en relación con un periodo normal. En 30 mil metros cuadrados de superficie, solo podían asistir 140 personas". Además, Guiñez subrayó que "tuvimos una trazabilidad del 100%", y aseguró que en los dos meses que pudieron funcionar en Fase 2 y 3 del plan Paso a Paso, "contamos con más de 150 mil visitas, y no tuvimos contagios que lamentar". "No hubo actividad en eventos, no hubo masificación de personas, ni aglomeración de personas, por lo tanto, queremos destacar que efectivamente tuvimos una operación segura, que dimos cumplimiento a los protocolos y que efectivamente fueron los mismos trabajadores y las autoridades sanitarias quienes trabajaron fuertemente en que se diera cumplimiento a ello", añadió.