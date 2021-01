Policial 08-01-2021

Caso Catherine Vásquez: Familia advierte que fue suspendida audiencia por pericia psiquiátrica

El caso de la muerte de Catherine Vásquez Muñoz, reflota con los alcances de lo que debía ser esta semana, una audiencia para determinar si la familia, como querellante, podía tener acceso a una pericia psicológica y psiquiátrica respecto de Christian Ossandón, ex pareja de la joven.

Según indicó Camilo Muñoz, hermano de la joven, “sorpresivamente, se nos comunicó que no se realizaba la audiencia, porque el Fiscal está de vacaciones”.

Para la familia de la joven encontrada muerta el 29 de mayo de 2018, en el sector La Aguada, de Longaví, “no se justifica la suspensión de la audiencia y menos, sin nueva fecha confirmada, el sistema no está funcionando, esa es la señal que nos están dando a nosotros y a la comunidad…”, acotó Camilo Muñoz.

Respecto de este tema, consultada Fiscalía Regional, señalaron que se informó a la familia o sus abogados el lunes, con antelación, y no existió oposición a este aviso.