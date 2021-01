Agricultura 28-01-2021

Caso cerezas: Experta del Consejo Asesor Covid-19 ve improbable que virus resista viaje a China en alimentos



El país mantiene cerca del 95% de las exportaciones de cerezas al gigante asiático.

El revuelo que ha generado la crisis de las cerezas encendió las alarmas tanto en los agrícolas como en el Ejecutivo. De hecho, los titulares de Relaciones Exteriores y Agricultura ya participaron en reuniones junto al embajador de China, con el fin de monitorear la grave situación que se generó a raíz de las publicaciones en redes sociales, sobre trazas de Covid-19 en cajas de cerezas. De hecho, la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (Asoex), en conjunto con Fedefruta y la Asociación Nacional de Agricultura comenzaron a lanzar campañas de promoción a través de redes sociales para recuperar los lazos de confianza con el gigante asiático, lo que se ha traducido en una lenta recuperación de las ventas, gracias a un aumento de rotación. No obstante, el nivel de precios no ha presentado alzas.

Cabe destacar que Chile maneja el 95% de las exportaciones de cerezas a China, y a la fecha se han comercializado 130 millones de kilos en cerezas, quedando un remanente por vender de 190 millones de kilos, que equivalen a US$1.200 millones de dólares. Ante la incertidumbre, María Teresa Valenzuela, integrante del Consejo Asesor Covid-19 explicó que "desde la vista del laboratorio es posible detectar la presencia del virus en alimentos, pero es bastante infrecuente. Hemos aprendido con la pandemia que las superficies y los alimentos pueden tener la presencia de coronavirus, pero no es la principal vía de transmisión". Durante su exposición en el seminario "Perspectivas del Covid-19 y la economía en Chile" organizado por Clapes UC, la doctora fue consultada respecto a la resistencia del virus, para ratificar que las trazas provenían desde Chile. Esto pues los barcos tardan alrededor de 23 a 25 días en trasladar los cargamentos de fruta hacia China.

"La máxima duración del virus son 14 días en algún tipo de material en superficie, como madera, pero no 25 días. Va a ser necesario analizar eso con bastante énfasis para confirmar que el virus pudiera durar esa cantidad de días en transporte. Sin embargo, efectivamente todos los estudios confirman que son 14 días y no 25", aseveró Valenzuela.