01-08-2018

Caso Corpesca: Tribunal rechaza sobreseer a Jaime Orpis por delitos tributarios

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de sobreseimiento parcial definitivo realizada por la defensa de Jaime Orpis, referente a los hechos vinculados a delitos tributarios en el caso Corpesca. En la causa, iniciada hace casi tres meses, el ex senador fue formalizado y acusado por cohecho, fraude al Fisco y delitos tributarios, ilícitos por los que el Ministerio Público solicitó una pena de 21 años.

Ayer el abogado del ex parlamentario, Sergio Rodríguez, sostuvo ante el tribunal que su representado no estaba al tanto que al entregar boletas ideológicamente falsas se bajaría la carga tributaria de pesquera del grupo Angelini, sino de que se simulaban prestaciones de servicios para disimular donaciones para sus actividades políticas y gastos de campaña. Esta conducta, indicó ayer en audiencia, tiene sanciones administrativas, pero en ningún caso penales. Rechazo a lo expuesto manifestó la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, quien recalcó el enriquecimiento que hubo por parte del ex senador, y puso en tela de juicio el hecho de que este no supiera el alcance de sus acciones siendo abogado de profesión. Orpis tendrá que enfrentarse a un juicio oral por los hechos indagados, el cual tiene fecha de preparación para el 3 de septiembre.