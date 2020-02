Política 12-02-2020

Caso de presuntas coimas en el MOP: Blumel defiende a Palacios y asegura que "ha actuado en forma seria y proactiva"





El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, confirmó su respaldo y el del Gobierno al titular de Economía, Lucas Palacios, tras la filtración de un audio en el que el ex diputado UDI Gustavo Hasbún lo menciona en una conversación con un empresario de La Araucanía, a quien le compromete una gestión ante el MOP a cambio de dinero.



El hecho, denunciado ante el Ministerio Público por el ex intendente de la región Jorge Atton, está siendo investigado bajo los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, manteniendo Palacios hasta el momento la calidad de testigo. Ya hoy Blumel indicó que Palacios cuenta con el respaldo del Ejecutivo, agregando que "el ministro ha actuado en forma seria y proactiva".

"Tanto el ministro de Economía como el (ex) intendente han actuado en forma correcta y proactiva haciendo las denuncias o terminando los contratos que corresponden", aseguró Blumel. Y agregó: "Esas situaciones ya están en conocimiento de la fiscalía, y nosotros esperamos que la fiscalía realice las investigaciones con la máxima diligencia posible para despejar cualquier situación de irregularidad que existiese".

Consultado sobre la situación de Hasbún, quien a través de un comunicado descartó "de manera categórica cualquier participación en alguna situación irregular que me involucre a mi o al Ministro", el titular de Interior, zanjó: "Lo que corresponde (es) que él dé las explicaciones que corresponden, porque las denuncias son delicadas y se tienen que investigar".