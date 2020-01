Política 19-01-2020

Caso Decosal: vía ley de transparencia cuestionan contratación en municipio de Linares

Una controversia nuevamente apunta al Municipio de Linares. Esta vez, en el Departamento de Salud Comunal, DECOSAL.

Mediante transparencia activa, Manuel Salinas recurrió como ciudadano, por documentación que considera a lo menos, cuestionable: “que el 2029, aparezca un ex militar, firmando como director del DECOSAL… recurrí vía Transparencia Activa por este cargo municipal. Es más, la respuesta demoró, desde septiembre, hasta fines de diciembre recién pasado. No se acredita la idoneidad de quien aparece firmando documentación”.

Según el Alcalde Mario Meza, “este requerimiento aún no tiene ningún proceso formal sancionatorio por la supuesta contratación. Pero garantizo que se seguirá el conducto de Contraloría y Transparencia Activa”.

Según el Municipio, se revisarán los procesos. Pero para el ciudadano reclamante, queda claro que, a lo menos, se observa claramente una situación que debe ser explicada.