Nacional 01-08-2019

Caso Katy Winter: Nido de Águilas multado por falta de normativas ante cyberbullying

La Superintendencia de Educación multó con 51 UTM (cerca de dos millones y medio de pesos) al Colegio Nido de Águilas, por no tener estándares suficientes ante casos de cyberbullying, como lo ocurrido con Katy Winter, menor que se suicidó en mayo de 2018.



Según publicó La Tercera, la entidad determinó que el "establecimiento no garantiza un justo proceso que regule las relaciones de los miembros de la comunidad escolar. Establecimiento cuenta con reglamento interno no ajustado a normativa vigente".



Evanyely Zamorano, madre de la menor, se manifestó conforme con la decisión, aunque lamentó que "no existan multas proporcionales ni a las consecuencia ni al daño generado. Se aplica un mismo criterio para colegios de élite y vulnerables, teniendo condiciones diferentes. En este caso, estamos hablando de una serie de decisiones del Nido, como la de no investigar el acoso a Katy, que determinan qué pasa con la comunidad".



"Lamentamos que las autoridades Nido optaron por una investigación muy superficial en el caso de nuestra hija donde de más de 150 posibles declaraciones sólo hubo dos; primero excusados por estar afectados y hoy por decisión de sus autoridades, aún así esperamos que quieran cumplir el oficio que la superintendencia envió a Fiscalía", precisó.