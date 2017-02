Policial 18-02-2017

Caso “Licencias de Educación Media Fantasmas” Presentan querella por falsificación de documento público y ejercicio ilegal de la profesión en Longaví.

Entre las nuevas diligencias solicitadas está citar a declarar al jefe provincial de Educación.

En el Juzgado de Garantía de Linares, el alcalde de Longaví, Cristian Menchaca junto al abogado del municipio Felipe Ortega, interpusieron una querella criminal por el delito de falsificación de documentos públicos o auténticos en contra del director de la escuela de Mesamávida y el coordinador de Educación de Adultos del DAEM de Longaví. Además de la eventual comisión del delito de ejercicio ilegal de la profesión y de la usurpación de funciones y nombres en contra de 7 personas, entre ellos ex funcionarios de la corporación edilicia y todos quienes resulten responsables, en el denominado caso licencias falsas de educación media, detectado por la actual administración.

“Pusimos primero en conocimiento al Ministerio Público de este tema y ahora una querella criminal, porque consideramos que es de absoluta gravedad lo que ha ocurrido con estas licencias falsas de educación media”, explicó el edil longaviano.

“Además que el jefe provincial de Educación no ha tomado cartas en el asunto y envió un documento considerando que no es tan grave lo que ha sucedido, por ello queremos que se hagan las diligencias correspondientes y se dé con los responsables, porque esto no se debe tomar con tanta liviandad”, acotó Menchaca.

En tanto, Felipe Ortega, abogado Municipalidad de Longaví explicó que entre las diligencias a efectuar “se está citando en calidad de testigo al jefe provincial de Educación a objeto que indique la veracidad o no de las licencias de enseñanza media, además de otros funcionarios municipales y la unidad de control”.

Paralelamente, explicó el jurista, también se instruyó realizar un sumario administrativo para todos los aludidos, “porque aquí existe una responsabilidad por acción y omisión por parte de algunos funcionarios municipales”.

“La gravedad de este tema es social, porque se pone en tela de juicio el sistema de enseñanza de adultos y la plataforma del Ministerio de Educación, y se puede exponer a que cualquier persona a quien se le otorgó una certificación no esté validado legalmente, lo que puede ponerlos en un escenario muy complejo”, puntualizó el abogado.

Según comentó el administrador del DAEM, Carlos Verdugo, se detectaron dos cursos de segundo nivel de educación de adultos, denominados “fantasmas”, porque no están registrados en ningún sistema, el cual abarcó a 45 estudiantes en total.

“Existe un sumario administrativo en desarrollo y vamos a esperar dichas indagatorias para tomar las medidas respectivas”, expresó Verdugo.

Cabe hacer notar que anteriormente el edil junto al abogado de la Municipalidad de Longaví habían interpuesto una denuncia en la Fiscalía Local de Linares a lo que se suma esta querella donde se piden nuevas diligencias que permitan esclarecer el caso y sancionar a aquellos que hayan cometido irregularidades.