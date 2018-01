Nacional 16-01-2018

Caso Luchsinger: Machi Linconao critica cautelares con que quedó y pide reunión con el Papa

La machi Francisca Linconao, imputada en el caso Luchsinger Mackay, criticó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y anunció que espera reunirse con el Papa Francisco en su visita a Temuco. "Él tiene que escucharme (…) para poder decirle todo lo que está pasando en la zona con el pueblo mapuche", manifestó la líder indígena.

Linconao añadió que "El Papa como reza tanto, yo soy machi y también hago oración, igual que él. Él es Papa, reza, va a tener que recibirme para poder conversar con él". En ese sentido, dijo tener la "esperanza" de que el Sumo Pontífice acepte reunirse con ella y que en su paso por La Araucanía ayude a solucionar los problemas que existen en la zona. "Eso es lo que esperamos. Si no, ¿a qué viene entonces?", dijo. Por su parte la vocera de la líder indígena Ingrid Conejeros, confirmó que "se ha hecho una petición para una reunión con ella y en este momento ella debe determinar cuáles serán los temas si es que se concreta esa reunión. Hay muchas posibilidades de que se encuentre con él". Mensaje a los Luchsinger Linconao también se refirió a la medida cautelar con que quedó de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, hecho que la molestó. "Aquí estoy. Vine a dar la cara, porque soy una persona inocente. Decían que yo me estaba arrancando, que me estaba fugando cuando fui a Bolivia por un par de días... No es así, aquí estoy, pero siguen mintiendo, siguen hablando tanta polémica con eso", manifestó.