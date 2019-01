Nacional 23-01-2019

Caso Penta: Corte confirma procedimiento abreviado de Wagner y sobresee a Santiago Valdés

Un duro golpe para algunos intervinientes del caso Penta se concretó durante este martes luego que la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictara dos resoluciones. Los ministros de alzada Alejandro Rivera Muñoz, Jorge Zepeda Arancibia y Carolina Paredes Arizaga decidieron sobreseer definitivamente al ex administrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera en 2009 y ex gerente de Bancard, Santiago Valdés. De esta manera, se puso fin a al proceso llevado en contra del ejecutivo, indagado por la emisión de facturas ideológicamente falsas y un contrato forward fraudulento, en el marco de la indagatoria por el financiamiento irregular de la política.

Se recalcó, en cuanto a las cinco facturas de Vox Populi S.A. emitidas desde el 14 de junio al 4 de octubre de 2010, que Valdés ya no se encontraba prestando servicios a Bancorp, ya que había suscrito un finiquito el 20 de mayo de dicho mes. Y por ello, precisa el fallo, se tomó "por aparecer claramente establecida la inocencia del imputado Valdés Gutiérrez en relación a (...) las cinco facturas, (...) por falta de participación en la imputación de facilitación en calidad de representante de Sociedad Administradora Bancorp S.A. a la Sociedad SQM S.A..". En cuanto a 19 documentos emitidos desde Vox Populi S.A., Bancorp e Inversiones La Música entre julio de 2009 y mayo de 2010, además de un contrato forward de enero de 2010, se indicó que cuya persecución penal ya está prescrita. El caso de Pablo Wagner Y ya sobre otro indagado, la misma Sala revisó hoy las cuatro apelaciones presentadas por querellantes y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) al procedimiento abreviado acordado entre la Fiscalía Metropolitana Oriente y la defensa del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, a comienzos de julio de 2018, donde se desechó el ilícito de cohecho, y condenó por enriquecimiento ilícito y delitos tributarios reiterados a la la pena sustitutiva de remisión condicional por dos años -lo que significa firmar ante Gendarmería por dicho periodo-, pagar $42 millones, entre otros.