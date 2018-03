Política 03-03-2018

Caso SQM: Corte Suprema revoca el desafuero de senador Fulvio Rossi

La Corte Suprema rechazó la solicitud de desafuero del senador Fulvio Rossi (ex PS) que había sido aprobado el 25 de octubre por la Corte de Apelaciones de Santiago al ser investigado por la presunta entrega de boletas ideológicamente falsas en el marco del caso SQM. En fallo dividido, de por 9 votos contra 8, el máximo tribunal revocó la resolución que había acogido la pérdida de inmunidad parlamentaria. La medida había sido solicitada por el ministerio público ante las reiteradas ausencias del parlamentario a sus audiencias de formalización. El fuero parlamentario le durará hasta el 11 de marzo. Tras darse a conocer la decisión. Rossi dijo en CNN que "ha habido una persecución política sin precedentes y por fin se hace justicia. Después de más de tres años y estoy muy tranquilo porque siempre di la cara, me presenté a una reelección en un escenario adverso (…). Hoy día de alguna manera estoy recuperando mi vida". La defensa del senador ha dicho en el pasado que los hechos investigados no son constitutivos de delito. La sentencia definitiva de la Corte se dará a conocer el 7 de marzo.