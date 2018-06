Nacional 30-06-2018

Caso SQM: Fiscalía comunica cierre de investigación y asegura tener nuevos antecedentes contra Rossi

Luego de casi tres años, el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación del caso SQM, el cual involucró a la minera con el financiamiento irregular de la política. "Desde el punto de vista estratégico, juntamos las investigaciones por los hechos imputados a todas las personas que aparecen involucradas en este caso, por lo tanto todos los formalizados están en una misma causa y en esa virtud nosotros cerramos la investigación", indicó la fiscal Carmen Gloria Segura. En tanto, la defensa del ex senador Fulvio Rossi pidió agendar una nueva cita para solicitar su sobreseimiento definitivo, el cual fue revocado por la Corte de Apelaciones hace algunos días. "Ahora vamos a insistir, porque no hay argumentos para no respetar el fallo de la Corte Suprema", dijo el abogado Alejandro Espinoza, refiriéndose a la resolución de desafuero, en el que el máximo tribunal mencionó que no había dolo en su actuar. Además, Espinoza aseguró que el ente persecutor actuó de "mala fe" ante el tribunal de alzada al argumentar que habían diligencias pendientes, las cuales, a su juicio, no se llevaron a cabo. Esto último fue desestimado por la fiscal, quien indicó la investigación siguió su curso y que "hemos allegado a nuevos antecedentes a la investigación que nos hacen sostener que la imputación se puede acreditar (...) Nosotros en la audiencia haremos valer los antecedentes nuevos que tenemos más los antiguos que dan cuenta de la participación de él en los hechos". Preguntada sobre si esta nueva información apuntaría a que Rossi habría recibido dinero, financiado campaña o que habría dolo en sus acciones, contestó: "A todo. A todo elemento de tipo pena de la emisión y la facilitación de boletas y facturas falsas con el propósito de posibilitar la comisión del delito tributario por parte de la empresa".