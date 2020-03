Crónica 12-03-2020

Casos de coronavirus en Chile suben a 17: En 24 horas se confirmaron cuatro nuevos contagios

Son tres personas más en la Región Metropolitana y una en la del Maule.

El Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmó ayer que el número de casos de coronavirus en el país subió a 17, cuatro más en comparación con el reporte del Ministerio de Salud de ayer. "Hoy día ya tenemos 17 casos, son cuatro casos adicionales a los que teníamos el día de ayer, son tres en la Región Metropolitana y otro en la Región del Maule", señaló la autoridad en entrevista con EmolTV.

"Nosotros seguimos en Fase 2, que es cuando los casos son importados o son casos que se contagian aquí en el territorio, pero también provienen de estos casos importados, eso hay que aclararlo bastante porque la gente ha manifestado ciertas dudas acerca de que si esto es un caso importado o este caso que dio positivo no ha viajado", comentó el subsecretario.

Según explicó, "pasamos a Fase 3 cuando hay un caso en que nosotros perdemos trazabilidad, es decir, aparece un paciente, en el cual se le realiza un examen que da positivo para coronavirus y ese paciente no ha viajado al exterior y manifiesta en su declaración que no ha tenido contacto con pacientes confirmados con coronavirus".

"Ese es el inicio de la Fase 3 que debiese ocurrir prontamente y es por eso que desde el Ministerio de Salud ya estamos activando las medidas que habíamos planificado el día 30 de enero", agregó Zúñiga.

Además, dijo que "el paso entre Fase 2 y Fase 3 debiese ser relativamente corto, para llegar a Fase 4 de pandemia pueden transcurrir algunos días más o semanas adicionales porque necesitamos también de las condiciones de frío que esas se dan en el invierno y tenemos que prepararnos como red porque es muy probable que convivamos tanto con el virus de la influenza, que es el que tenemos todos los años en nuestro invierno, junto con el Covid-19".