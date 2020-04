Deporte 01-04-2020

Catastrófico panorama de la Segunda Profesional

Clubes esperan salvavidas por parte de la ANFP en un torneo que todavía no comienza

La emergencia sanitaria producto del Coronavirus comienza A hacer estragos en algunos clubes de la Segunda Profesional. Una división que fue un mal invento del ex presidente del fútbol chileno Sergio Jadue, en el año 2012. Luego de que se juntara Jadue con Felipe Muñoz, que fue un traje a la medida, primero lo que había que pagar fue para complicar más a Deportes Linares, que estaba disputando la categoría con Copiapó. Finalmente se salva el equipo nortino , pero luego llegaría un importante aviso de que un socio económico , al interior de la ANFP , como lo era Felipe Muñoz , que podría perder su club , que era Copiapó , y se armó esta división , este verdadero callejón oscuro que tuvo dos filtros : el derecho de admisión por la cantidad de dinero que deberían pagar los clubes y el segundo que ya no bastaba con salir campeón de Tercera , para ascender a la Primera B , sino que había una antesala como esta Segunda Profesional . Recordemos que, en un tiempo, hubo equipos filiales, que duraron muy pocos ya que nunca se implementó como correspondía. Al final fue toda una cosa publicitaria. Pero, había un problema reglamentario ahí, con la Federación, la ANFP, que no puede crear una división y lo hizo en contra de la ANFA, tirando los estatutos al tacho de la basura.

Algunos dicen que tal vez la Segunda Profesional podría perder un año completo y realizar una súper Tercera División con 30 equipos, los 12 de la segunda más el resto de los equipos de Tercera y tienes una competencia robusta con equipo más fuertes, con posibilidades de ascender y luego hacer una buena liguilla.

PRESIDENTE DE INDEPENDIENTE DE CAUQUENES

Uno de los que sacó la voz, ante el incierto panorama de Segunda División es, Michael Ortega “estamos ante una situación catastrófica para todas las instituciones de esta división. Un campeonato que nunca empezó, contratos que fueron cursados, y ahora tenemos que pagar sueldos, imposiciones, sin ingresos lo que tarde o temprano provocará la quiebra de algunos clubes. No sabemos que pasará con la ANFP. En rigor o sabe que hacer, tiene diez posibilidades no sé cuál elegirá. Más aun con esta pandemia que avanza día a día. Creo, como timonel de Independiente de Cauquenes, que no se jugara este año, viendo el comportamiento de países desarrollados que son mínimo 4 a 5 meses que ellos estiman para superar esta emergencia, y en nuestro país objetivamente me aventuro a decir que no se supera hasta septiembre, por eso no quedaría año para seguir jugando”.

Por otra parte, el timonel de Concepción, equipo que recién ascendió este año, dijo que tienen dinero para unos pocos meses, pero tampoco es eterno. La ANFP, está buscando alternativas para entregar un salvavidas a los clubes, pero todo supeditado a los ingresos del canal del fútbol, porque hay muchas personas que están entregando el servicio del CDF, lo que provocaría que el ente rector del fútbol chileno se quedaría sin caja, lo que llevaría consigo una debacle para el balompié nacional.

En tanto el técnico de General Velásquez, César Bustamante aseguró que el escenario es bastante complejo para la Segunda División: “hay equipos que son financiados por municipalidades o por externos y otros que su gran ingreso depende la asistencia a los estadios, por ahí nos toca a todos. Por esta situación hay muchas empresas que están cerrando y trabajadores que les están pidiendo que bajen sus sueldos. Es una situación muy difícil la que se nos viene”.

En los albirrojos no hay certeza de nada y no existe una fecha de regreso, producto del Covid-19. Habrá que ver qué pasará con los sueldos a fin de mes.

Una de las fórmulas que se maneja es que la ANFP pida un préstamo al banco para que pueda darles un salvavidas a los equipos de la división del patio trasero del fútbol chileno.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo