Crónica 13-08-2022

Categórica respuesta de presidenta de AFUSAM Linares al Alcalde



La Presidenta de Afusam Linares (Asociación de Funcionarios de Salud Municipal), doctora Mariluz Chaparro, respondió ayer nuevamente y en forma amplia y categórica las expresiones vertidas por el alcalde Mario Meza en un programa radial.



"Las declaraciones del alcalde son dolorosas e indignantes para todos los trabajadores de la comuna, por ello es que trascendieron a nivel nacional”- señaló la dirigente gremial. "Nosotros pertenecemos a CONFUSAM y desde el día miércoles en la noche hemos lanzado campañas comunicacionales con videos desde todas las regiones del país, no aceptando las palabras de este alcalde porque él ha denigrado a los funcionarios de salud. El dijo en una entrevista radial que los vecinos de Linares preferían atenderse con privados en vez de concurrir a la atención pública; que trabajamos tarde, mal y nunca y que además somos privilegiados", agregó.



Respecto de lo último indicó que "somos privilegiados desde el punto de vista que nos corresponde a nosotros trabajar con nuestra comunidad diariamente; que somos nosotros quienes les acompaña en el día a día durante la vida; que somos nosotros quienes los vemos nacer, que los vemos morir y quienes les acompañamos en todos estos procesos. En todo esto somos privilegiados. El privilegio de nosotros es hacer lo que amamos, por eso estudiamos, por eso hoy día hay más de 500 trabajadores en los consultorios".



La profesional y líder apuntó asimismo que lo más importante es que la autoridad siga insistiendo que "él tiene la potestad de llamar a un concurso público. Yo quiero llamar al alcalde para que aplique la ley 21.308. En el único artículo lo obliga que durante 3 años, desde el 2021 al 2023 debe hacer un concurso interno si él tiene el guarismo 80/20 desequilibrado; y además si él tiene cupos en la planta. Quisiera contarle a toda nuestra comunidad que de esos 9 cargos que tanto se habla que hay que ocupar, ya están siendo ocupados por trabajadores y trabajadoras. Que la comunidad jamás ha quedado desprotegida por parte de la salud primaria. La Ley de Alivio no es que se tenga que aplicar el 30 de septiembre. El departamento de Salud tiene hasta el 30 de septiembre como plazo máximo para llamar al concurso interno. Concepción ya lo aplicó en el mes de agosto . Los asesores municipales deberían darle la información correcta y ser transparentes. El 80% de la población en Linares se atiende en consultorios, por eso molestan e indignan las declaraciones del alcalde. No se trata de que se escoja la salud pública o privada. Se trata de que el servicio debe mejorar. Es responsabilidad de quienes administran y de quienes están a cargo”.



Finalmente, apuntó: "lo mínimo que debe hacer el alcalde es pedir disculpas públicas a sus trabajadores porque no hay que olvidar que él es nuestro empleador. Referirse así a sus trabajadores da una sensación de impotencia porque no valora lo que nosotros hemos hecho. Hay que recordarle a la comunidad que no se ha acabado la pandemia y seguimos trabajando en estas condiciones, siguen habiendo casos positivos, siguen aumentando los casos en Linares y a nivel nacional. Seguimos trabajando bajo riesgos”.